Στο Top 4 στην Ευρώπη η Κρήτη – Πιο χαμηλά μόνο από Λονδίνο, Ρώμη και Παρίσι

«Το νησί της Κρήτης είναι ένα ελληνικό διαμάντι που πλέει στη γαλαζοπράσινη θάλασσα. Οι παραλίες είναι θεϊκές εκτάσεις χρυσαφένιας άμμου και στρογγυλεμένων βότσαλων. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την ιστορική και μυθολογική αξία αυτού του νησιού: Σύμφωνα με τους μύθους, η Κρήτη ήταν ο τόπος γέννησης του Δία, του βασιλιά των θεών και κοιτίδα του πρώτου πολιτισμού της Ευρώπης. Επισκεφθείτε μία από τις πολυάριθμες αρχαιολογικές και ιστορικές τοποθεσίες του νησιού για να κάνετε ένα διάλειμμα από την ηλιοθεραπεία και να πλημμυρίσετε με δέος!».

Τα παραπάνω αποτελούν τη διθυραμβική περιγραφή για την Κρήτη τού πασίγνωστου διαδικτυακού οδηγού Tripadvisor, που στα βραβεία του Travellers’ Choice Best of the Best κατατάσσει τη μεγαλόνησο στην 4η θέση στην Ευρώπη, πίσω μόνο από Λονδίνο, Ρώμη και Παρίσι και στην 9η παγκοσμίως.

Όπως αναλύει ο ταξιδιωτικός οδηγός, «οι νικητές των βραβείων Travellers’ Choice Best of the Best είναι προορισμοί των οποίων τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και οι δραστηριότητες έλαβαν μεγάλο όγκο διθυραμβικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητά μας σε διάστημα 12 μηνών. Λιγότερο από το 1% των 8 εκατομμυρίων καταχωρίσεων στο Tripadvisor επιβραβεύονται με Best of the Best, το οποίο αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο αριστείας στα ταξίδια».

Το Tripadvisor δεν παραλείπει να δώσει και τα συγχαρητήριά του «σε όλους τους νικητές για το 2024 κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ταξιδιώτες που το έκαναν πραγματικότητα».

«Πιθανότατα έχετε έναν-δύο από αυτούς τους προορισμούς στη λίστα με τις ονειρεμένες διακοπές σας. Και γιατί όχι; Ο κόσμος τούς λατρεύει – και με το δίκιο του», καταλήγει.

Το Top 10 των βραβείων Travellers’ Choice Best of the Best:

01. Ντουμπάι

Ντουμπάι

Το Ντουμπάι συνδυάζει τη σύγχρονη κουλτούρα με την ιστορία, την περιπέτεια και με την παγκοσμίου επιπέδου εμπορική αγορά και ψυχαγωγία. Παρακολουθήστε μια παράσταση στην Όπερα του Ντουμπάι, απολαύστε την πανοραμική θέα της πόλης από την κορυφή του Μπουρτζ Χαλίφα και περάστε ένα απόγευμα στις όχθες του Καναλιού του Ντουμπάι, εξερευνώντας τα υπαίθρια παζάρια χρυσού, υφασμάτων και μπαχαρικών. Αν αναζητάτε έντονες συγκινήσεις και συναρπαστικές εμπειρίες, πετάξτε πάνω τους αμμόλοφους της ερήμου μέσα σε ένα αερόστατο, βιώστε τον ίλιγγο της ταχύτητας στο θεματικό πάρκο Γουόρνλτς οφ Αντβέντσουρ της IMG ή τολμήστε μια ελεύθερη πτώση πάνω από το Παλμ Τζουμέιρα.

02. Μπαλί

Μπαλί

Το Μπαλί είναι ένας μικρός παράδεισος της Ινδονησίας, ένας ονειρικός τόπος που μοιάζει σαν ψεύτικος. Παραδοθείτε στον ήλιο χαλαρώνοντας στις λευκές αμμουδιές ή κολυμπήστε με πλάσματα των τροπικών θαλασσών απολαμβάνοντας μια κατάδυση στους κοραλλιογενείς υφάλους ή στο γραφικό ναυάγιο ενός πολεμικού πλοίου από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έξω από το νερό, σας περιμένει η πυκνή ζούγκλα με τους πέτρινους ναούς και τις σκανδαλιάρικες μαϊμούδες. Η «καλλιτεχνική πρωτεύουσα» του Ουμπούντ είναι το ιδανικό μέρος για μια παράσταση παραδοσιακού χορού, αλλά επίσης μπορείτε να βρείτε και σεμινάρια μπατίκ ή αργυροχοΐας όπως και να αναζωογονήσετε το σώμα και το πνεύμα σας με ένα μάθημα γιόγκα.

03. Λονδίνο

Λονδίνο

Από το χιπστερικό στιλ του Σόρντιτς μέχρι την πανκ ατμόσφαιρα του Κάμντεν και τον κομψό δρόμο Πορτομπέλο, το Λονδίνο συνδυάζει πολλούς διαφορετικούς κόσμους. Η ενέργεια της πόλης σημαίνει ότι καμία μέρα δεν είναι ίδια με την επόμενη. Ανακαλύψτε βασιλικά ή ιστορικά αξιοθέατα, επισκεφτείτε ορόσημα που θέλατε να δείτε όλη σας τη ζωή, φάτε και πιείτε σε αποκλειστικά εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Μισελέν, απολαύστε μια μπύρα σε μια παραδοσιακή παμπ ή χαθείτε στα στριφογυριστά λιθόστρωτα δρομάκια και ανακαλύψτε απρόσμενους θησαυρούς. Όταν πρόκειται για το Λονδίνο, οι πιθανότητες είναι ανεξάντλητες.

04. Ανόι

Ανόι

Ο χρόνος φέρθηκε με επιείκεια στη μαγευτική βιετναμέζικη πρωτεύουσα, διατηρώντας την Παλιά συνοικία, τα μνημεία και την αποικιακή αρχιτεκτονική και αφήνοντας παράλληλα χώρο για τα σύγχρονα επιτεύγματα. Το Ανόι μπορεί να έχει αλλάξει πολλά ονόματα, όπως Θανγκ Λονγκ ή «όρθιος δράκος», αλλά δεν έχει ξεχάσει το παρελθόν του, όπως μαρτυρούν τα αξιοθέατα όπως το μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ και η φυλακή Χόα Λο. Λίμνες, πάρκα, σκιερές λεωφόροι και περισσότεροι από 600 ναοί και παγόδες συμβάλλουν στη γοητεία αυτής της πόλης, την οποία μπορείτε να εξερευνήσετε εύκολα με ταξί.

05. Ρώμη

Ρώμη

Σίγουρα δεν αρκεί μία μέρα για να γνωρίσει κανείς τη Ρώμη. Ολόκληρη η πόλη μοιάζει με ένα γιγάντιο υπαίθριο μουσείο, ένα συναρπαστικό κολάζ από πλατείες, αγορές και εντυπωσιακά ιστορικά μνημεία. Πετάξτε ένα νόμισμα στο σιντριβάνι Φοντάνα ντι Τρέβι, μείνετε με ανοιχτό το στόμα στο Κολοσσαίο και στο Πάνθεον και, αφού ανακτήσετε τις δυνάμεις σας με έναν καπουτσίνο, περάστε ένα απόγευμα στα καταστήματα του Κάμπο ντε Φιόρι ή της Βία Βένετο. Απολαύστε ένα πιάτο με φρέσκα ζυμαρικά, ζουμερές τηγανητές αγκινάρες ή τρυφερό ραγού από ουρά βοδινού. Θα είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα γεύματα της ζωής σας.

06. Παρίσι

Παρίσι

Έπειτα από μία πολύωρη βόλτα στις όχθες του Σηκουάνα, χαλαρώστε απολαμβάνοντας ένα κρουασάν σοκολάτας σε ένα υπαίθριο καφέ και θαυμάζοντας εντυπωσιακά αξιοθέατα όπως τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου…η τέλεια εμπειρία του Παρισιού συνδυάζει χαλάρωση και δράση και προϋποθέτει αρκετό χρόνο για να γευτείτε ένα εξαιρετικό γεύμα αλλά και να δείτε τα εκθέματα του Λούβρου. Αφυπνιστείτε πνευματικά στη Νοτρ Νταμ, αναζητήστε ευκαιρίες στην υπαίθρια αγορά Μαρσέ ο Πους ντε Μοντρέιγ, αγοράστε βιολογικά προϊόντα στην αγορά Μαρσέ Μπιολοζίκ Ρασπέλ και, τέλος, παρακολουθήστε ένα τολμηρό σόου στο Μουλέν Ρουζ.

07. Κανκούν

Κανκούν

Πράγματι, το Κανκούν έχει τη φήμη του ιδανικού προορισμού για φοιτητικές διακοπές με άφθονο αλκοόλ. Ωστόσο, στην περιοχή υπάρχουν πολλά πανέμορφα και ήσυχα οικογενειακά θέρετρα, για ταξιδιώτες που θέλουν να απολαύσουν το τροπικό κλίμα του Γιουκατάν χωρίς υπερβολές. Εδώ μπορείτε να δείτε ορισμένα σημαντικά ερείπια του πολιτισμού των Μάγια, όπως το Ελ Ρέι και το Γιαμίλ Λαάμ, έναν μισογκρεμισμένο πύργο από ανοιχτόχρωμη γκρίζα πέτρα. Επισκεφθείτε το Μουσέο Μάγια ντε Κανκούν για να μάθετε περισσότερα για αυτόν τον αρχαίο πολιτισμό. Αν θέλετε να πάρετε μία αληθινή γεύση από Μεξικό, περιηγηθείτε στο Μουσέο Σενσοριάλ ντελ Τεκίλα.

08. Μαρακές

Μαρακές

Το Μαρακές, ή αλλιώς «Κόκκινη Πόλη», είναι ένα πραγματικά μαγικό μέρος, γεμάτο αγορές, κήπους, παλάτια και τζαμιά. Αφιερώστε μία ολόκληρη μέρα για να εξερευνήσετε τις απόμερες αυλές και τα δαιδαλώδη δρομάκια της ιστορικής μεντίνα. Αναζητήστε την εσωτερική γαλήνη στους υπέροχους Κήπους Μαζορέλ ή θαυμάστε την ομορφιά ενός από τα ιστορικά τζαμιά της πόλης (έχετε υπόψη ότι μπορείτε να εισέλθετε σε αυτά μόνο εάν είστε μουσουλμάνος).

09. Κρήτη

Κρήτη

10. Χόι Αν

Χόι Αν

Αυτή η πόλη στην ακτή του κεντρικού Βιετνάμ υπήρξε σημαντικό εμπορικό λιμάνι της νοτιοανατολικής Ασίας από τον 15ο έως το 19ο αιώνα, γεγονός που μαρτυρούν τα καλοδιατηρημένα μνημεία εκείνης της εποχής. Ο δημοφιλής «εναλλακτικός» προορισμός έχει αρχίσει πλέον να γίνεται περισσότερο γνωστός και στους συμβατικούς τουρίστες. Την 14η ημέρα κάθε σεληνιακού μήνα, η πόλη γεμίζει με παραδοσιακά πολύχρωμα φανάρια. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Ιαπωνική σκεπαστή γέφυρα και τον ναό Κουάν Κονγκ. Μπορείτε ακόμη να παραγγείλετε ενδύματα στους επιδέξιους ράφτες της πόλης.

Ακολουθούν στη λίστα του Tripadvisor από το Νο11 έως το Νο27 οι εξής προορισμοί:

11. Νέο Δελχί

12. Κωνσταντινούπολη

13. Κούσκο

14. Βαρκελώνη

15. Μπανγκόκ

16. Δομινικανή Δημοκρατία

17. Πλάγια ντελ Κάρμεν

18. Πουκέτ

19. Χουργκάντα

20. Μαδρίτη

21. Σιέμ Ριπ

22. Λισαβόνα

23. Άμστερνταμ

24. Κατμαντού.