Τουρισμός 2025: Το διπλό πρόσωπο της σεζόν – Last minute κρατήσεις, αλλά και ιστορικό ρεκόρ στον ορίζοντα

Η φετινή τουριστική χρονιά στην Ελλάδα θυμίζει… ταινία με ανατροπές. Από τη μία πλευρά, οι ταξιδιώτες επιλέγουν να κλείσουν τις διακοπές τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ενώ η μέση δαπάνη παραμένει συγκρατημένη. Από την άλλη, οι προβλέψεις δείχνουν πως το διάστημα Αυγούστου – Οκτωβρίου μπορεί να αποδειχθεί το ισχυρότερο των τελευταίων ετών, ξεπερνώντας ακόμη και τα ρεκόρ του 2024.

Τα στοιχεία του «Airdata Tracker» του ΙΝΣΕΤΕ αποκαλύπτουν άνοδο 4,6% στις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, για τον Αύγουστο η αύξηση φτάνει το 4,4%, για τον Σεπτέμβριο το 4,7% και για τον Οκτώβριο το 4,8%. Το πιο εντυπωσιακό άλμα καταγράφεται στις πτήσεις από τις ΗΠΑ, με ενίσχυση 23,2% στο τρίμηνο, αποτέλεσμα νέων απευθείας δρομολογίων και ενδυνάμωσης των υπαρχόντων.

Η Βρετανία και η Γερμανία –οι δύο κορυφαίες αγορές για την Ελλάδα– παρουσιάζουν μικρότερη αλλά σταθερά θετική πορεία, με αυξήσεις 2,6% και 2,5% αντίστοιχα. Σε πολλές περιπτώσεις, η ενίσχυση προέρχεται από στρατηγικές κινήσεις αεροπορικών εταιρειών για μεγαλύτερη παρουσία σε περιφερειακά αεροδρόμια και παράταση της σεζόν.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τα 10,3 εκατομμύρια, δηλαδή 556.000 περισσότερους επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι (+5,7%). Η Κρήτη παραμένει πρωταθλήτρια με 1,9 εκατομμύρια ταξιδιώτες (+4,7%), ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα (1,5 εκατ., +1,3%) και τα Ιόνια Νησιά (1,3 εκατ., +4,9%). Η Πελοπόννησος κερδίζει έδαφος με θεαματική αύξηση 9,7%, ενώ οι Κυκλάδες σημειώνουν πτώση 11,5%, κυρίως λόγω υψηλών τιμών και αυξημένου ανταγωνισμού από αντίστοιχους προορισμούς στο εξωτερικό.

Παρά τα θετικά στοιχεία, οι ξενοδόχοι αντιμετωπίζουν την πρόκληση των last minute κρατήσεων, που δυσκολεύουν τον προγραμματισμό. Το φαινόμενο τροφοδοτείται από την οικονομική αβεβαιότητα, τις καιρικές συνθήκες και τις προσφορές της τελευταίας στιγμής μέσω online πλατφορμών.

Την ίδια στιγμή, το υψηλό ενεργειακό κόστος, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και το τέλος κλιματικής αλλαγής περιορίζουν το περιθώριο για μεγάλες εκπτώσεις, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και πιέζοντας τμήματα της ζήτησης.

Ωστόσο, η άνοδος των αεροπορικών θέσεων, η σταθερή ενίσχυση βασικών αγορών και η εντυπωσιακή δυναμική των ΗΠΑ δημιουργούν ελπίδες ότι το φθινόπωρο θα γράψει ιστορία. Αν οι τάσεις συνεχιστούν, το 2025 μπορεί να αναδειχθεί σε χρονιά-σταθμό για τον ελληνικό τουρισμό, εδραιώνοντας τη χώρα στις κορυφαίες θέσεις των διεθνών προορισμών.

