Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026

Ο ελληνικός τουρισμός σε καιρούς αβεβαιότητας – Συγκρατημένοι αισιόδοξοι οι ξενοδόχοι – Αγκάθι οι γεωπολιτικές εντάσεις – Τι δείχνουν οι προκρατήσεις

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και έντονο προβληματισμό λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας ξεκινά η φετινή τουριστική σεζόν για την Ελλάδα.

Οι προκρατήσεις κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, σε ορισμένες περιπτώσεις και υψηλότερα από πέρυσι μέχρι 5% οι προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις είναι αυξημένες από 8% τον Ιανουάριο μέχρι 13% τον Μάρτιο σύμφωνα με το airdata-tracker του ΙΝΣΕΤΕ και η ζήτηση για τη χώρα παραμένει ισχυρή.

Ωστόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η επιφυλακτικότητα των ταξιδιωτών κυρίως από μακρινές αγορές, όπως και οι αναστολές στις αποφάσεις που προκαλούν οι οικονομικές συνθήκες στη Δυτική Ευρώπη κυρίως, «υποχρεώνουν» τους παράγοντες του ελληνικού τουρισμού σε συγκρατημένες εκτιμήσεις.

Άλλωστε η χώρα μας έκλεισε τη χρονιά με νέο ρεκόρ αφίξεων και εισπράξεων όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και βρίσκεται στην δέκατη θέση των χωρών με τις περισσότερες τουριστικές αφίξεις τον κόσμο.

Πόσοι περισσότεροι να έρθουν στη χώρα μας την επόμενη χρονιά, δεν θα χωράμε σε λίγο σχολιάζει χαριτολογώντας η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) κ. Κωνσταντίνα Σβύνου.

Η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) Κωνσταντίνα Σβύνου

Να σταθεροποιήσουμε τα ποιοτικά στοιχεία

Πάντως όπως σημειώνει στον ot.gr μέχρι στιγμή οι προκρατήσεις εξελίσσονται στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι. Όμως για την ίδια το σημαντικότερο είναι να σταθεροποιήσουμε την θέση μας στον παγκόσμιο τουρισμό και κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία φέτος ήταν πολύ περισσότερα από τα ποσοτικά.

Όπως εξηγεί μεγαλύτερη σημασία έχει πλέον η σταθεροποίησης σε υψηλά επίπεδα των εσόδων.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο Νότιο Αιγαίο η αύξηση των εισπράξεων ήταν 19% ενώ των διανυκτερεύσεων μόλις 3,4%. Επίσης η μέση κατά κεφαλή δαπάνη αυξήθηκε κατά 18% . Πόσο ψηλότερα μπορεί να κινηθούν οι αφίξεις αναρωτιέται και σημειώνει ότι το σημαντικότερο είναι η διατήρηση των ποιοτικών στοιχείων.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο τους Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων κ. Μανώλη Γιαννούλη η εικόνα των πρώτων μηνών του έτους είναι ενθαρρυντική.

«Υπάρχει αισιοδοξία. Οι προκρατήσεις κινούνται πολύ καλά, οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις είναι αυξημένες και η ζήτηση για την Ελλάδα δείχνει ισχυρή από νωρίς», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η πρώτη σαφής αποτύπωση της φετινής σεζόν αναμένεται έως το τέλος Ιανουαρίου, οπότε και ολοκληρώνεται ο κύκλος των early bookings.

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Μανώλης Γιαννούλης

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για την διεθνή τουριστική αγορά. Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις σημειώνει ότι προκαλούν ένα προβληματισμό αν και στην Κρήτη δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα εμφανής μια συγκράτηση εξ αυτού του λόγου.

Η Σαντορίνη ανακάμπτει

Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για την ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού τη Σαντορίνη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού κ. Αντώνης Παγώνης σημειώνει ότι από τους μακρινούς κυρίως προορισμούς ΗΠΑ, Λατινική Αμερική και Άπω Ανατολή εμφανίζεται μια συγκράτηση συγκρινόμενοι όμως με πέρυσι πριν ακόμη την εμφάνιση των σεισμικών δονήσεων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού Αντώνης Παγώνης

Όμως λόγω αυτών αλλά και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι γεωπολιτικές καταγράφεται μια προσωρινή υποχώρηση της τάξης του 5% έως 8% από ορισμένες μακρινές αγορές.

«Η εικόνα αυτή, όμως, δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Είμαστε σίγουροι ότι από την ερχόμενη εβδομάδα και μετά τα νούμερα θα αρχίσουν να βελτιώνονται», εκτιμά. Όπως εξηγεί, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στην αμερικανική αγορά, όπου παρατηρείται ένα πάγωμα κρατήσεων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ μια ήπια κάμψη καταγράφεται και από τη βρετανική αγορά, κυρίως εξαιτίας της ακρίβειας.

«Ο κόσμος, με όλα όσα συμβαίνουν διεθνώς, δεν κλείνει εύκολα τις διακοπές του τόσο νωρίς», σημειώνει, προσθέτοντας ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται επιστροφή στα ίδια ή και καλύτερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη Σαντορίνη, την οποία ο κ. Παγώνης χαρακτηρίζει «τον πιο value for money προορισμό στην Ελλάδα». Όπως εξηγεί, η μεγάλη διαθεσιμότητα καταλυμάτων επιτρέπει στον επισκέπτη να βρει επιλογές από 50 έως και 5.000 ευρώ, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ζήτησης.

Στην Κέρκυρα η εικόνα είναι θετική σύμφωνα με τον πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού κ. Χαράλαμπο Βούλγαρη. Αν και είναι ακόμη νωρίς για ολοκληρωμένη εκτίμηση για όλη τη σεζόν, πάντως οι προκρατήσεις κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στο πόσο αυτές μπορούν να επηρεάσουν την αγορά του τουρισμού σημειώνει ότι «έχουμε περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια σε γεωπολιτικό επίπεδο και η αγορά έχει μάθει να λειτουργεί με επιφυλακτικότητα». Τέλος υπενθυμίζει ότι στη Κέρκυρα πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια πολλές επενδύσεις από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και brands όπως της Hilton, της Marriott κ.α. και δίνουν νέα ώθηση στη ζήτηση.

Αισιοδοξεί η Αθήνα αλλά και προβληματίζεται

Αισιοδοξία καταγράφεται και στην Αθήνα με τα βλέμματα όμως να παραμένουν στραμμένα στα γεωπολιτικά. Η εικόνα της πρωτεύουσας ήταν πολύ καλή την περυσινή χρονιά και τώρα στις γιορτές μέχρι τα Θεοφάνια υπήρχε και ικανοποιητική κινητικότητα, αναφέρει στον ot.gr ο κ. Ευγένιος Βασιλικός πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής Αργοσαρωνικού. Τώρα καταγράφεται μία εποχική υποτονικότητα ωστόσο από την άνοιξη αναμένεται αλλαγή της εικόνας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής Αργοσαρωνικού Ευγένιος Βασιλικός

Ο προβληματισμός, πάντως, παραμένει διάχυτος. «Υπάρχει ανησυχία για τη γενικότερη κατάσταση», επισημαίνει. Αν και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ισραήλ φαίνεται να έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ψυχολογία της αγοράς, η προοπτική περαιτέρω έντασης, με το Ιράν στο επίκεντρο, λειτουργεί ανασταλτικά για τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις των ταξιδιωτών, εκτιμά.

Βέβαια όπως όλοι συμφωνούν «και πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε παρόμοια εικόνα κρατήσεων» και προβληματισμούς για τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις επιπτώσεις των οικονομικών προβλημάτων στις επιλογές των πολιτών αλλά τελικά η σεζόν εξελίχθηκε θετικά καθώς η διάθεση των πολιτών για τα ξίδια φαίνεται να είναι πολύ ισχυρή Το στοίχημα και φέτος είναι αν η συγκρατημένη αρχή θα μετατραπεί, όπως πολλές φορές στο παρελθόν, σε μια δυναμική τουριστική χρονιά για την Ελλάδα.