Τουρισμός: Το ευρωπαϊκό σχέδιο βιωσιμότητας και η επιμήκυνση της σεζόν στην Κρήτη

Aπαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της διαχείρισης των ροών, της αντοχής των υποδομών του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών θα επιχειρήσει να δώσει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό, η οποία θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2026.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας στην ομιλία του στην κεντρική εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στην 89η ΔΕΘ, επισήμανε ότι ένα από τα εργαλεία για την καταπολέμηση του μη ισορροπημένου τουρισμού, όπως τον χαρακτήρισε, θα είναι και οι Destination Management Organisations. Αρμοδιότητά τους θα είναι όχι μόνο η προβολή κάθε τόπου, αλλά και ο έλεγχος των ροών με στόχο τη διαμόρφωση τουριστικού πλαισίου που θα ενισχύει περιοχές με λιγότερη επισκεψιμότητα.

Υπογράμμισε ότι η θεσμοθέτηση για πρώτη φορά σχετικού χαρτοφυλακίου τστο Κολλέγιο των Επιτρόπων σηματοδοτεί την επιλογή της ΕΕ να επενδύσει στον τουρισμό, κλάδο που αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ και σε για κάποιες, όπως η Ελλάδα, ξεπερνάει το 20 με 25%.

Ο αρμόδιος Επίτροπος τόνισε ότι ο τουρισμός θα είναι στις προτεραιότητες του προϋπολογισμού της Ευρώπης, η οποία, αν και είναι η δεύτερη μικρότερη ήπειρος παγκοσμίως είναι η πρώτη σε επισκεψιμότητα. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται σύστημα slots για τα κρουαζιερόπλοια, ανάλογο με τα αεροπλάνα, ώστε μην φτάνουν όλα ταυτόχρονα στα νησιά. Επιπλέον, θα λάβει πρωτοβουλίες για την προσέλκυση στην γηραιά ήπειρο τουριστών εκτός Ευρώπης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι το 18%.

Τόνισε, τέλος, αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που πήρε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ότι η Ελλάδα είναι πιο μπροστά από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στις προτάσεις και τις δράσεις για βιώσιμο τουρισμό.

«Δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα ρεκόρ το είχαμε πει από την αρχή, η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κοινωνίες και να έχει μέριμνα για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον», τόνισε στην τοποθέτησή της η κα Κεφαλογιάννη. Παρατήρησε ότι στην Ελλάδα 4-5 περιφέρειες από τις 13 δέχονται την πλειοψηφία των τουριστών, οι περισσότεροι από τους οποίους επιλέγουν να έρθουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Αναφέρθηκε στο μέτρο του τέλους των επιβατών κρουαζιέρας, επισημαίνοντας ότι είναι ανταποδοτικό, καθώς μοιράζεται μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των υπουργείων Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Η συμβολή των κοινωνικών εταίρων

Στον ρόλο των κοινωνικών εταίρων για την επίτευξη του βιώσιμου τουρισμού ήταν αφιερωμένο το δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης. Την ανάγκη η ανάπτυξη να είναι ανθεκτική και να σέβεται το περιβάλλον επισήμανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Παράσχης.

Μίλησε για την ηλεκτρονική πλατφόρμα βιώσιμου τουρισμού «Metron» που υλοποιεί ο φορέας, στην οποία καλούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να να μετρούν κατανάλωση ενέργειας, νερού και διαχείριση απορριμμάτων.

Με πτήσεις δοκιμαστικά από φέτος τον χειμώνα σε Ρόδο και Κρήτη από προορισμούς της Γερμανίας και την Κωνσταντινούπολη θα ενισχύσει η Aegean την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τον βιώσιμο τουρισμό, είπε ο πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Ευτύχιος Βασιλάκης. Επιπλέον, άσκησε κριτική στην Πολιτεία, γιατί, όπως είπε, δεν μπόρεσε να βελτιώσει σημαντικά τον πυρήνα του ελληνικού δημοσίου.

Από την πλευρά, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρος Βασιλικός, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για την κατάταξη μέσα σε 10 χρόνια όλων των ξενοδοχείων με κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, που αποτελεί παγκόσμια πρωτιά της Ελλάδας.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί για τη Θεσσαλονίκη η ΔΕΘ-ΗELEXPO, το οποίο θα ενισχυθεί με το νέο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο που σχεδιάζεται, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αναστάσιος Τζήκας.

Σε ότι αφορά τον εκθεσιακό και συνεδριακό τουρισμό, τόνισε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πανευρωπαϊκού συνεδρίου της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων που έγινε στη Θεσσαλονίκη, 400 στελέχη της Ένωσης από 37 χώρες έκαναν 3.000 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 5 εκ. θεάσεις (views).

Χίλιες εκατόν πενήντα (1150) προσφυγές για ένα έργο στο Νότιο Αιγαίο !

Στην αύξηση των μεγεθών της οικονομίας που δίνουν τη δυνατότητα στη χώρα μας να διαθέσει περισσότερους πόρους και στον τουρισμό, μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.Όπως επισήμανε, το 2024 προέκυψε πλεόνασμα στην οικονομία που είχε ως αποτέλεσμα να ανέλθει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στα 14,6 δισ. ευρώ, ενώ για το 2026 προβλέπεται να φτάσει τα 16,9 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μειώνεται το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και η ανάπτυξη είναι στο 2,3%, την ώρα που ο μέσος όρος της ΕΕ είναι γύρω στο 1%.

Πρόσθεσε, δε, ότι βιώσιμος τουρισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς έργα υποδομών και στήριξη της τοπικής κοινωνίας δεν υφίσταται χωρίς τη στήριξη των περιφερειών για να «τρέξουν» τα τοπικά έργα. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι Ελλάδα είναι μεταξύ των πρώτων χωρών στην εκταμίευση κοινοτικών πόρων την περίοδο 2021-2027, παρόλο που ξεκίνησε ως ουραγός.

Την άποψη ότι στον δημόσιο διάλογο στοχοποιείται ο τουρισμός εξέφρασε ο περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος. Έφερε ως παράδειγμα το θέμα της λειψυδρίας για το οποίο είπε ότι δεν φταίνε οι τουρίστες, αλλά είναι θέμα κακής διαχείρισης των τοπικών αρχών. Σε ότι αφορά τις υποδομές, στάθηκε στο θέμα των προσφυγών και είπε ότι και ο ίδιος για ένα μόνο έργο είχε να αντιμετωπίσει 1.150 προσφυγές.

