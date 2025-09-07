Ρέθυμνο:Θεομητορικά Προέορτια στα Μυριοκέφαλα

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ

ΣΤΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

4 Σεπτεμβρίου 2025

Πλήθη πιστών συρρέουν, κατά τις προεόρτιες ημέρες της μεγάλης εορτής του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας Αντιφωνητρίας Μυριοκεφάλων.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 4ης Σεπτεμβρίου 2025, στον εν λόγω Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος είχε τη χαρά να χοροστατήσει κατά τον Εσπερινό και την Ιερά Παράκληση και να ευλογήσει τους άρτους, με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών και πολλών μελών από τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους πλούσια τη χάρη και ευλογία της Παναγίας της Αντιφωνητρίας, επευχόμενος καλή Πανήγυρι της Παναγίας μας, και συνεχάρη τον Εφημέριο, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Σηφάκη, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους δεκάδες εθελοντές για την ευταξία και την ευπρέπεια όλου του Θεομητορικού Προσκυνήματος.