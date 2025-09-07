ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Θεομητορικά Προέορτια στα Μυριοκέφαλα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ
ΣΤΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ
4 Σεπτεμβρίου 2025

Πλήθη πιστών συρρέουν, κατά τις προεόρτιες ημέρες της μεγάλης εορτής του Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας Αντιφωνητρίας Μυριοκεφάλων.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 4ης Σεπτεμβρίου 2025, στον εν λόγω Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος είχε τη χαρά να χοροστατήσει κατά τον Εσπερινό και την Ιερά Παράκληση και να ευλογήσει τους άρτους, με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών και πολλών μελών από τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους πλούσια τη χάρη και ευλογία της Παναγίας της Αντιφωνητρίας, επευχόμενος καλή Πανήγυρι της Παναγίας μας, και συνεχάρη τον Εφημέριο, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Σηφάκη, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους δεκάδες εθελοντές για την ευταξία και την ευπρέπεια όλου του Θεομητορικού Προσκυνήματος.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Γουρνόλακος Ψηλορείτη: 82 χρόνια μνήμης και αιώνιο...

0
Με σεβασμό και συγκίνηση ο Δήμος Μυλοποτάμου τίμησε την...

Τουρισμός: Το ευρωπαϊκό σχέδιο βιωσιμότητας και η...

0
Aπαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της διαχείρισης των ροών, της...

«Γουρνόλακος Ψηλορείτη: 82 χρόνια μνήμης και αιώνιο...

0
Με σεβασμό και συγκίνηση ο Δήμος Μυλοποτάμου τίμησε την...

Τουρισμός: Το ευρωπαϊκό σχέδιο βιωσιμότητας και η...

0
Aπαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της διαχείρισης των ροών, της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λυράρης Γιώργης Βασιλάκης
Επόμενο άρθρο
Τουρισμός: Το ευρωπαϊκό σχέδιο βιωσιμότητας και η επιμήκυνση της σεζόν στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Γουρνόλακος Ψηλορείτη: 82 χρόνια μνήμης και αιώνιο χρέος»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με σεβασμό και συγκίνηση ο Δήμος Μυλοποτάμου τίμησε την...

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο...

Τουρισμός: Το ευρωπαϊκό σχέδιο βιωσιμότητας και η επιμήκυνση της σεζόν στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Aπαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της διαχείρισης των ροών, της...

Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λυράρης Γιώργης Βασιλάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου το τελευταίο «αντίο» στον «Γαραζανογιώργη» Ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST