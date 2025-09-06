ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λυράρης Γιώργης Βασιλάκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου το τελευταίο «αντίο» στον «Γαραζανογιώργη»

Ο μεγάλος Γαραζανός λυράρης Γιώργης Βασιλάκης (Γαραζανογιώργης) έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, στα 93 του χρόνια.

Η κηδεία του θα γίνει την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην Τύλισο.

Συγκινητικό είναι το κατευόδιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαράζου, που αποχαιρετά τον σπουδαίο λυράρη παραθέτοντας τους κύριους σταθμούς της πορείας του: από τη γέννησή του μέχρι τις κορυφαίες συνεργασίες του.

«Ο εξαιρετικός αυτός καλλιτέχνης, που για σειρά ετών συνεργάστηκε με μεγάλους και σπουδαίους Κρήτες μουσικούς όπως ο Νίκος Ξυλούρης, γεννήθηκε στην Δαμάστα το 1932. Ήταν το πρώτο από τα 5 παιδιά του Μανώλη Βασιλάκη ‘η σταφυλομανωλη και της Ελένης Σαρρή.

Ο πατέρας του ήταν από το Γαράζο και η μητέρα του από την Δαμάστα όπου αρχικά εγκαταστάθηκε η οικογένεια.

Το 1944 μετεγκαταστάθηκαν στο Γαράζο, μετά το σαμποτάζ της Δαμάστας όπου οι γερμανοί έκαψαν το σπίτι τους.

Τα πρώτα μουσικά ακούσματα τα είχε από τον πατέρα του, ο οποίος έπαιζε μαντολίνο και λύρα.

Άρχισε να παίζει λύρα το 1949 και γνωστά λαγούτα της εποχής τον συνόδευσαν στα παιξίματα του.

Οι Μαρκογιάννηδες, ο Γιώργης Ζεμπέκος, ο Γιώργης Λουκάς, ο Μάρκος Φουρναράκης, ο Γιώργος Κουμιώτης ήταν ανάμεσα στους πολλούς καλλιτέχνες, με τους οποίους συνεργάστηκε.

Από το 1954 και μετά συνεργάστηκε στενά με τον Νίκο Ξυλούρη. Μάλιστα παίζοντας σε ένα γάμο μαζί του στην Τύλισσο Μαλεβυζίου, γνώρισε την γυναίκα της ζωής του Ελένη. Παντρεύτηκαν, απέκτησαν τρία παιδιά και έζησε για πάντα στην Τύλισσο.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαράζου τον τίμησε σε ειδική εκδήλωση το 2018 ενώ τον έχουν τιμήσεις ο Δήμος Μαλεβιζίου και άλλοι φορείς για την προσφορά τους στην μουσική παράδοση της Κρήτης.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα γίνει στην Τύλισσο την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου».

Με πληροφορίες από cretalive.gr

