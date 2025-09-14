Τραγικό τέλος για επιχειρηματία στο Ρέθυμνο!

Ο 61χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από έναν συνεργάτη του

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός αγαπητού επιχειρηματία στο Ρέθυμνο, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το βράδυ του Σαββάτου, μέσα στο κατάστημα εστίασης που διατηρούσε.

Τον άτυχο 61χρονο βρήκε ένας υπάλληλος του καταστήματος και αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως, δυστυχώς, άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς και τους συνεργάτες του.