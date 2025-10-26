Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο άνδρας μετά τους πυροβολισμούς στη Γιορτή Κάστανου στο Έλος

Άνδρας άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας σοβαρά έναν παρευρισκόμενο γιορτή του Κάσταντου στο χωριό Έλος της Κισάμου.
Σε τραγωδία κατέληξε η γιορτή του Κάσταντου στο χωριό Έλος της Κισάμου, καθώς ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, νωρίτερα απόψε, από έναν από τους παρευρισκόμενους, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.
Υπενιθυμίζεται ότι συναγερμός σήμανε στις αρχές, καθώς σημειώθηκε αιματηρό περιστατικό το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στο χωριό Έλος της Κισάμου, κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στη γιορτή, πυροβολώντας προς άγνωστη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας από τους παρευρισκόμενους, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην πίστα.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων
