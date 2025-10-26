ΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου… προειδοποιεί

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οδηγίες προς τους πολίτες.

Οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για αύριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της για αύριο, θα επικρατήσουν τα κάτωθι καιρικά φαινόμενα:

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και από αργά το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 και τοπικά στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίηση τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών – οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τέλος, γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.

Προηγούμενο άρθρο
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο άνδρας μετά τους πυροβολισμούς στη Γιορτή Κάστανου στο Έλος
ΠΚ team
ΠΚ team
