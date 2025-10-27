Λασίθι:Πρώτη νίκη για τον Άγιο Νικόλαο Europlan στο Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης

Με εξαιρετική εμφάνιση και απόλυτη συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα Άγιος Νικόλαος Europlan πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ανδρών Κρήτης, επικρατώντας εκτός έδρας του ΑΟΜ Μεσσαράς με τελικό σκορ 76-43, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. ( η ομάδα του Αγίου Νικολάου Europlan έχει έναν αγώνα λιγότερο)

Οι παίκτες του Μανόλη Καρλαύτη έδειξαν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού την αποφασιστικότητά τους να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα. Με προσήλωση στις οδηγίες του προπονητή, δυνατή άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση, επέβαλαν τον ρυθμό τους και διατήρησαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας σε μια καθαρή και δίκαιη νίκη απέναντι σε έναν αξιόμαχο αντίπαλο.

Η νίκη αυτή δίνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση στην ομάδα του Αγίου Νικολάου, που συνεχίζει με αισιοδοξία και πίστη στην αγωνιστική της πρόοδο ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Για τον Άγιο Νικόλαο Europlan, η συνέχεια προμηνύεται με σκληρή δουλειά, ομαδικότητα και στόχο τη σταθερή βελτίωση σε κάθε παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 11-17, 11-17, 7-23, 14-19 ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ (Γ. ΚΑΛΟΥΝΤΖΑΚΗΣ): Τατούλης 1, Θαλασσινός-Λίσλεβαντ 7, Μπαντουβάς 13 (1), Κοκκίνης, Π.Κολουντζάκης 2, Νησιώτης 4, Γκέγκα 6 (2), Καλογρίδης 2, Φανουράκης 6 (2), Διαλεκτάκης 2, Χατζηγιαννάκης.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EUROPLAN (ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ): Λαγουδάκης 8, Αντιφυλιώτης 13 (3), Σταυρακάκης 20 (4), Βλαχάκης 10 (1), Γκαμπέλης 8 (2), Μήλας 6, Κοπανιστός 2, Καμπάκας 2, Κοκοσάλης 5, Χατζάκης 2.