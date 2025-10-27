Εγκαίνια της νέας Παιδικής Χαράς στην πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη στο Γάζι Μεν. Μποκέας : «Τα παιδικά χαμόγελα η καλύτερη ανταμοιβή για εμάς»

«Τα παιδικά χαμόγελα και οι εικόνες καθημερινά με την κατάμεστη, από παιδιά και γονείς, παιδική χαρά είναι για εμάς η καλύτερη ανταμοιβή. Θέλουμε να δημιουργούμε χώρους με ασφάλεια, όπως αυτόν, για τα παιδιά μας, σε κάθε μέτρο δημόσιου χώρου — είτε πρόκειται για πάρκο, είτε για παιδική χαρά, είτε για οδική αρτηρία.

Χώρους προσβάσιμους και ασφαλείς για όλους. Ήδη έχουμε κατασκευάσει έντεκα παιδικές χαρές σε όλο τον Δήμο και το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθούν οκτώ ακόμα, ώστε τα παιδιά μας να έχουν ασφαλείς χώρους για παιχνίδι και χαρά μαζί με τους γονείς τους.» Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της νέας Παιδικής Χαράς που κατασκευάστηκε στο Γάζι, στην πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη.

Η νέα παιδική χαρά σχεδιάστηκε με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και αισθητικής, αποτελώντας πλέον έναν πρότυπο χώρο παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης στο κέντρο του Γαζίου, τον οποίο επισκέπτονται καθημερινά δεκάδες παιδιά και γονείς.

Κεντρικό σημείο του σχεδιασμού αποτελεί ένα εντυπωσιακό θεματικό καράβι, πλήρως εξοπλισμένο με ασφαλή και καινοτόμα παιχνίδια, που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των μικρών επισκεπτών.

Η κατασκευή της παιδικής χαράς χρηματοδοτήθηκε με 273.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Στα εγκαίνια της νέας Παιδικής Χαράς παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Ηρακλείου Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Γιώργος Μαυρογιάννης, οι Αντιδήμαρχοι Μαλεβιζίου Βαγγέλης Παρασύρης, Μαρίνα Βογιατζή, Χρύσα Λυρώνη, Άρης Σαλούστρος και Μανόλης Βίστης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου Νίκος Πατραμάνης,

ο Πρόεδρος της ΜΑΕΔΗΜ Γρηγόρης Περυσινάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κεραμουτσίου Νίκος Κοκοβάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαλεβιζίου Αντιγόνη Καμπάνη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μεν. Σκουλούδης καθώς και πλήθος κατοίκων της περιοχής.

Μετά την τελετή των εγκαινίων, παιδιά και γονείς απόλαυσαν μια όμορφη γιορτή με εκπλήξεις, παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες, που γέμισαν την πλατεία με γέλια, μουσική και χαρά