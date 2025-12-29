Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Της είπα Θεοδώρα μου μην πας»

Συγκινεί η μητέρα της 31χρονης ορειβάτισσας που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια. «Μου έλεγε στο βουνό θα πεθάνω ευτυχισμένη»

Συγκινεί η μητέρα της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, της ορειβάτριας η οποία έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια, ανήμερα τα Χριστούγεννα, όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα.

Η μητέρα της μίλησε στο Mega, και όπως είπε της είχε εκφράσει τις έντονες ανησυχίες για τους κινδύνους που διέτρεχε στο βουνό, ζητώντας της να μην συμμετέχει. Η κόρη της όμως πάντα την καθησύχασε.

«Της είπα “Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου”. “Εσύ μάνα, μην ανησυχείς…”».

«Θα πεθάνω ευτυχισμένη»

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα “Θεοδώρα μου δεν θα πας εκεί”. “Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη”, μου έλεγε» πρόσθεσε συντετριμμένη η μητέρα της 31χρονης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα τέσσερα θύματα της χριστουγεννιάτικης τραγωδίας μεταφέρθηκαν χθες, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, από το νοσοκομείο της Άμφισσας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, καθώς σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή στις σορούς για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Πιθανή αιτία θανάτου η ασφυξία

Οι σοροί δεν έφεραν τραύματα και εικάζεται ότι τα τέσσερα νεαρά άτομα πέθαναν από ασφυξία κάτω από το βάρος του χιονιού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Ο εντοπισμός τους έγινε σε δύσβατο σημείο, δυσκολεύοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού των σορών και για τη μεταφορά τους χρειάστηκε ελικόπτερο.

Πώς δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο των τεσσάρων νέων ορειβατών που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα ανήμερα των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια εκφράζει η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), εξηγώντας παράλληλα τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αποδίδει τη χιονοστιβάδα σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό καιρικών και εδαφικών παραγόντων, ενώ τιμά δημόσια τους οδηγούς βουνού και τους εκπαιδευτές που συνέβαλαν καθοριστικά στον εντοπισμό των θυμάτων και στη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.

Όπως αναφέρει η Ε.Ο.Ο.Α., «το φρέσκο χιόνι που κάλυψε παλιό παγωμένο υπόστρωμα, σε συνδυασμό με την πρόσκαιρη καλοκαιρία που είχε προηγηθεί, δημιούργησε συνθήκες που αποδείχθηκαν ολέθριες», προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που έθαψε τους άτυχους ορειβάτες σε σημείο όχι πολύ ψηλά από τη θέση Κοπρισιές.