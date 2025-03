Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Άνοιξε ο δρόμος και «κατάπιε» οδηγό μοτοσικλέτας – Νεκρός ο 30χρονος (Video)

Σοκ προκαλεί το δυστύχημα που σημειώθηκε στην Σεούλ, όπου ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο όταν το οδόστρωμα υποχώρησε ξαφνικά, καταπίνοντάς τον μαζί με τη μοτοσικλέτα του.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 24 Μαρτίου, στην περιοχή Γκανγκντόνγκ της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας, όταν ο δρόμος κατέρρευσε απότομα, σχηματίζοντας έναν τεράστιο κρατήρα διαστάσεων 20 μέτρων πλάτους και 20 μέτρων βάθους. Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε στο κενό, χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής.

Rescue efforts continued Tuesday to locate a motorcyclist who fell into a massive sinkhole in Seoul’s Gangdong-gu district, more than 12 hours after the incident, authorities said.https://t.co/9QfY8etBXN pic.twitter.com/Uf3J7RD5Ng

