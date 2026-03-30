Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

Από: ΠΚ team

Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση εργασίας μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέου τύπου.

Τραγωδία στον Αγιο Ανδρέα Κυνουρίας σημειώθηκε στο μεσημέρι της Δευτέρας όταν δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία έξω από βουλκανιζατέρ.

Όπως μεταδίδει το astronews, οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση εργασίας μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέου τύπου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανύψωση το μηχάνημα άγγιξε καλώδια ρεύματος με συνέπεια να τους «χτυπήσει».

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛΑΣ, και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Το δυστύχημα ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας

Ζωγράφου: Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο γιος –...

0
Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα...

Μαρινέλλα: Αύριο η κηδεία της – Σε...

0
Πέρα από τις εποχές και τις μουσικές τάσεις, η...

Ζωγράφου: Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο γιος –...

0
Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα...

Μαρινέλλα: Αύριο η κηδεία της – Σε...

0
Πέρα από τις εποχές και τις μουσικές τάσεις, η...
Popular

More like this
Related

Ζωγράφου: Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο γιος – Το χρονικό του θρίλερ

ΠΚ team ΠΚ team -
Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα...

Μαρινέλλα: Αύριο η κηδεία της – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

ΠΚ team ΠΚ team -
Πέρα από τις εποχές και τις μουσικές τάσεις, η...

Ενοίκια: Τέλος τα μετρητά για την πληρωμή από 1η Απριλίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων...

Σοκ από την αυτοκτονία γνωστού γιατρού στο Ηράκλειο!

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην ιατρική κοινότητα επικρατεί "παγωμάρα" από την αυτοχειρία του...

