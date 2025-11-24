ΗΡΑΚΛΕΙΟ

«Τραγουδάμε για να σπάσουμε κάθε σιωπή» : Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» τιμά την 25η Νοεμβρίου

Μέσα από τη δύναμη της μουσικής, που μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και να μεταδώσει μηνύματα πέρα από σύνορα και κάθε μορφής φραγμούς, ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» επιδιώκει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου), πως όλοι θα πρέπει να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που αντιδρά στην κακοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει μία ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδάμε για να σπάσουμε κάθε σιωπή», την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στις 19.30, στην πλατεία του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.

Στη σκηνή θα βρίσκονται η αγαπημένη ερμηνεύτρια Βαγγελιώ Φασουλάκη, με τους εξαιρετικούς συνεργάτες της Νίκο Βογιατζάκη (κιθάρα), Στέφανο Κουρουπάκη (μπάσο), Βασίλη Γιασλακιώτη (ντραμς), Λυδία Σούκα, Μάνια Μανωλάκη, Ισμήνη Βογιατζάκη και Ελεάννα Ιεραπετριτάκη προσφέροντας εθελοντικά μία βραδιά μελωδιών που μεταφέρουν δύναμη, ευαισθησία και μηνύματα αλληλεγγύης ενάντια στην έμφυλη βία και κάθε μορφής κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών.

Τη δική της καλλιτεχνική πινελιά θα προσθέσει η Χορωδία του Φορέα, «Αγγέλων Ωδή», υπό τη δ/νση της Μαέστρου Κικής Καγιαβά. Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο «Σύνδεσμος» θα μοιράσει αναμνηστικά δωράκια που επιμελήθηκε εθελοντικά ο γνωστός σχεδιαστής Nik Alex.

Η 25η Νοεμβρίου είναι ημέρα που μας υπενθυμίζει ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει μόνη απέναντι στην κακοποίηση και ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» στέκεται σταθερά δίπλα της, ενδυναμώνοντάς την να υψώσει τη φωνή της, να διεκδικήσει ασφάλεια, αξιοπρέπεια, σεβασμό, που αντιστέκεται, σπάζοντας τα δεσμά της βίας και της σιωπής.

Με τη μουσική ως μέσο έκφρασης, ενότητας και ανοικτού διαλόγου, ο «Σύνδεσμος» προσκαλεί όλες και όλους στη σημαντική, ως προς τον σκοπό της εκδήλωση, για να ενωθούμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθειά του για έναν κόσμο χωρίς βία.

Ο Φορέας ευχαριστεί θερμά για τη υποστήριξη στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, τους: Batala Creta, Nik Alex, Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου-Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Κρητικός Φούρνος, 106.2 Alpha News, Music Club 105.8, Βεκράκης Εισαγωγική Α.Ε., Gresko, WEZART, M.K.S.-Διαφημιστική Μεταξαράκη, Kiss 9.61, Love Radio Κρήτης 102.8,

Αφοι Καλουδάκη-Πρώτες Υλες Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας, Επιγραφές Κανάκης, Διαγνωστικό Κέντρο «Ηρόδοτος», Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ΙΕΚ ΑΚΜΗ «Γραφικές Τέχνες Τυποκρέτα», GeoSupplies Καλουδάκη-Πετράκη, Σ.Μ. «Χαλκιαδάκης», Butterfly Stories Strategy and Marketing Company.

Ηράκλειο:Με εξαιρετικές ομιλίες η εσπερίδα για το...

0
Το ενδιαφέρον του κοινού κέρδισαν οι εξαιρετικές ομιλίες της...

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών : Όχι στην νέα...

0
ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ! ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΛΛΟ Ο...

Ηράκλειο:Με εξαιρετικές ομιλίες η εσπερίδα για το Δημήτρη Βικέλα στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
