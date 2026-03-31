Τραμπ κατά Ευρώπης: «Οι ΗΠΑ δεν θα σας βοηθούν πια. Θέλετε πετρέλαιο; Πάρτε το μόνοι σας»

Με σκληρή ρητορική που καταδεικνύει ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Ευρώπης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη Βρετανία και τη Γαλλία για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν, καλώντας τους Ευρωπαίους να «μάθουν να πολεμούν μόνοι τους». Σκληρό μήνυμα που καταδεικνύει διάθεση σύγκρουσης με τους Συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή την άρνηση τους να συμβάλλουν στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, στον βαθμό που θα ήθελε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα με αναρτήσεις του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρεται τόσο εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και κατά της Γαλλίας (αλλά και άλλων) υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι αν θέλουν πετρέλαιο να πάνε να το πάρουν μόνοι τους από τα Στενά του Ορμούζ. Στην πρώτη του ανάρτηση ο Τραμπ ανέφερε: «Σε όλες εκείνες τις χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών εξαιτίας των Στενών του Ορμούζ —όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αρνήθηκε να εμπλακεί στον «αποκεφαλισμό» του Ιράν— έχω δύο προτάσεις: Πρώτον, αγοράστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε άφθονα. Και δεύτερον, βρείτε λίγο καθυστερημένο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά και απλώς πάρτε το. Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε πώς να πολεμάτε οι ίδιοι για τον εαυτό σας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πια εκεί για να σας βοηθούν, όπως δεν ήσασταν κι εσείς εκεί για εμάς. Το Ιράν έχει ουσιαστικά αποδεκατιστεί. Το δύσκολο κομμάτι έχει τελειώσει. Πηγαίνετε να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο!». Σε δεύτερη του ανάρτηση για το ίδιο θέμα ο Τραμπ αναφέρθηκε στην Γαλλία συγκεκριμένα υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως οι ΗΠΑ θα θυμούνται την στάση της σχετικά με την άρνηση της να συμβάλλει στην δολοφονία του «Χασάπη του Ιράν» (προφανώς εννοεί τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Όπως έγραψε συγκεκριμένα: «Η χώρα της Γαλλίας δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό εξοπλισμό, να πετάξουν πάνω από το γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία υπήρξε ΠΟΛΥ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ όσον αφορά στον «Χασάπη του Ιράν», ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία! Οι Ηνωμένες Πολιτείες ΘΑ ΤΟ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!!!»