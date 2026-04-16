Αναζήτηση
ΧΑΝΙΑ

Τροχονομικοί έλεγχοι στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βεβαιώθηκαν -333- παραβάσεις και ακινητοποιήθηκαν -17 -οχήματα

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, χθες (15.04.2026) οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Στην δράση αυτή συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις του Τμήματος Τροχαίας Χανίων με τη συνδρομή αστυνομικών από υπηρεσίες λοιπών Τμημάτων Τροχαίας και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Ειδικότερα ελέγχθηκαν -732- οχήματα , βεβαιώθηκαν -333- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν -17- οχήματα.
Ειδικότερα οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν αφορούσαν :

• –45- μη χρήση ζώνης
• -12- μη χρήση κράνους
• -7- υπέρβαση ορίων ταχύτητας
• -15 – παραβίαση προτεραιότητας

• -31 – αντικανονικοί ελιγμοί
• -10- παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
• -11- χρήση κινητού τηλεφώνου

• -8 – φθαρμένα ελαστικά
• -11- παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.
• -22- κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
• -161 – λοιπές παραβάσεις

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη. και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST