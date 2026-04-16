Xανιά:Πρόσκληση για τα εγκαίνια της 5ης Μαθητικής Έκθεσης Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά και η Δημοτική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά διοργανώνουν την 5η Μαθητική Έκθεση Δημιουργίας των Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι, στις 22 και 23 Απριλίου 2026.

Η Έκθεση είναι αφιερωμένη στο έργο και την προσφορά του Μακαριστού Μητροπολίτη Κισσάμου & Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, τιμώντας τη σημαντική συμβολή του στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνία της Κρήτης.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και ώρα 09:30.

Πρόγραμμα Τετάρτης 22 Απριλίου

Η πρώτη ημέρα της Έκθεσης περιλαμβάνει:

• Τελετή εγκαινίων

• Παρουσιάσεις μαθητικών δράσεων και δημιουργιών από σχολικές μονάδες

• Επισκέψεις σχολείων και οργανωμένων ομάδων στον εκθεσιακό χώρο

• Δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Πρόγραμμα Πέμπτης 23 Απριλίου

Η δεύτερη ημέρα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων:

• Παρουσιάσεις μαθητικών δράσεων από το Λύκειο Βουκολιών και το ΓΕΛ Κολυμπαρίου

• Προβολή της ταινίας «My Sunshine» από το Γυμνάσιο Αλικιανού, με την υποστήριξη του Chania Film Festival

• Παρουσίαση από την Τροχαία Χανίων με θέμα «Οδική Ασφάλεια – Τροχαία Ατυχήματα»

• Βιωματικό σεμινάριο οδικής ασφάλειας από το πρόγραμμα EMSA Education

• Ομιλία του Δρ. Ζορμπά Κωνσταντίνου με θέμα «Ο Ειρηναίος Γαλανάκης μπροστά στις νέες τεχνολογίες»

• Ομιλία του Αντώνη Βακάκη για το έργο και την προσφορά του Ειρηναίου Γαλανάκη

• Προβολές ταινιών από το Chania Film Festival

• Μουσικό πρόγραμμα με ριζίτικα τραγούδια από τον Σύλλογο «Κρητικές Μαδάρες»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης θα λειτουργεί εκθεσιακός χώρος με έργα αφιερωμένα στον Ειρηναίο Γαλανάκη, καθώς και περίπτερα σχολείων και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό:

Τετάρτη 22 & Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, Ώρες λειτουργίας: 10:00–13:00 και 18:00–21:00

Η διοργάνωση τελεί υπό την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων και της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.

Ο Δήμος Πλατανιά προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί την Έκθεση και να γνωρίσει από κοντά το δημιουργικό έργο της μαθητικής κοινότητας, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη μιας εξέχουσας προσωπικότητας της Κρήτης.