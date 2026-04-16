Ηράκλειο:Συνελήφθη άτομο για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών

Συνελήφθη ημεδαπός για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκε κυνηγετικό όπλο

Συνελήφθη, χθες (15.04.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, 50χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ειδικότερα χθες (15.04.2026) το απόγευμα έξω από την οικία του 50χρονου έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών. Από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε έρευνα στην εν λόγω οικία κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κυνηγετικό όπλο και συνελήφθη ο ημεδαπός

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου .