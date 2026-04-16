Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο:Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο

ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Ακόμα ένα εργατικό ατύχημα συνέβη σε υπό ανακαίνιση ξενοδοχείο στην περιοχή του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 20χρονος Σύρος συνάδελφος ενώ εκτελούσε εργασίες συντήρησης στον 5ο όροφο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη και τη γνάθο.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου και νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου για μία ακόμη φορά, δηλώνει ότι η Νομοθεσία στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και να ενισχυθεί επιτέλους το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο Ρέθυμνο, προκειμένου να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους συναδέλφους.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου εύχεται καλή ανάρρωση στον συνάδελφο και προσβλέπει στην άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών, εκφράζοντας παράλληλα την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσουν να συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα.