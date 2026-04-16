Η κυκλική οικονομία με επίκεντρο την Κρήτη

Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης & Τριήμερου Περιφερειακού Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας στο Ηράκλειο από το

Έργο LIFE-IP CEI-Greece – 20-22/04/2026

Ημερίδα Ενημέρωσης και Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας στην Κρήτη συνδιοργανώνουν το Πράσινο Ταμείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η Περιφέρεια Κρήτης και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) από τις 20 έως και τις 22 Απριλίου 2026, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Περιοχή Εσταυρωμένος), στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

Το Έργο συντονίζεται από το ΥΠΕΝ και υλοποιείται σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του Πράσινου Ταμείου. Απώτερος στόχος του LIFE-IP CEI-Greece είναι η συμβολή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Συγκεκριμένα, στις 20 Απριλίου, 10:30-14:45, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας θα διεξαχθεί η Ημερίδα Ενημέρωσης, η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με σκοπό την παρουσίαση του Έργου LIFE-IP CEI-Greece, την ανάδειξη επιτυχημένων πρακτικών κυκλικής οικονομίας που δύναται να εφαρμοστούν στην Κρήτη και την εν γένει καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που άπτονται αυτής.

Θα ακολουθήσει το Τριήμερο Περιφερειακό Εργαστήριο Οικοδόμησης Δυναμικού, το οποίο θα διεξαχθεί στις 20 Απριλίου, 14:45-18:45, στις 21 και 22 Απριλίου, 09:30-14:30. Συγκεκριμένα, οι θεματικές που θα παρουσιαστούν στο εργαστήριο είναι οι εξής:

• Πρώτη ημέρα: «ΟΤΑ & Κυκλική Οικονομία», Κεντρικό Αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών Υγείας

• Δεύτερη ημέρα: «Κυκλική Οικονομία στον τομέα της αγροδιατροφής στην Κρήτη», Κεντρικό Αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών Υγείας

• Τρίτη ημέρα: «Κυκλική Οικονομία & Τουρισμός», Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης ΕΛΜΕΠΑ.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με προσκεκλημένους ομιλητές εκπροσώπους φορέων, θα παρουσιαστούν θέματα που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, θα υλοποιηθούν βιωματικές ασκήσεις και θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τους εταίρους του Έργου.

Τα εργαστήρια στοχεύουν στην κατάρτιση όλων των ενδιαφερομένων μερών που καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κυκλικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι οι δήμοι, οι βιομηχανίες, οι ΜμΕ, οι ενώσεις αγροτών, τα επαγγελματικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, τοπικές τουριστικές ενώσεις, ΜΚΟ κ.λπ..

Η συμμετοχή στις ανωτέρω δράσεις είναι δωρεάν και γίνεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία. Ωστόσο για την παρακολούθηση της ημερίδας και του εργαστηρίου απαιτείται προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/9szGfvxYKX4hAWZcA

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το LIFE-IP CEI-Greece είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας www.circulargreece.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

