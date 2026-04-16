Χανιά : Σύλληψη ατόμου κακοποίηση ζώων

Συνελήφθη ημεδαπός και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα, κατηγορούμενων για παραβάσεις νομοθεσίας περί κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς στα Χανιά

Συνελήφθη χθες (15.04.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά 37χρονος ημεδαπός και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 71χρονου ημεδαπού κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς στα Χανιά.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες (15.04.2026) το μεσημέρι έλεγχο στο ποιμνιοστάσιο σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά.

Κατά τη διάρκεια του έλεγχου ανευρέθηκαν -8- ζώα συντροφιάς (σκύλους) για τα οποία δεν τηρούνταν οι κανόνες ευζωίας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.