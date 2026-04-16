Ρέθυμνο:Σύλληψη τριών ατόμων με κοκαΐνη,κάνναβη ζυγαριά και χρηματικό ποσό

Συνελήφθησαν τρία άτομα για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν -12- συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -8,9- γραμμάρια κοκαΐνης ,-80- γραμμάρια κάνναβης ,ζυγαριά και χρηματικό ποσό -690- ευρώ.

Συνελήφθησαν χθες (15.04.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου τρία άτομα κατηγορούμενα για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα , μεσημεριανές ώρες χθες (15.04.2026) αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος ημεδαπός στο οποίο επέβαιναν 22χρονη ημεδαπή και 22χρονη αλλοδαπή.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν εντός του οχήματος και κατασχέθηκαν -7- συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -6,9- γραμμάρια κοκαΐνης.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία όπου διαμένουν οι ανωτέρω στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και της ανωτέρω Υπηρεσίας και κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -80- γραμμάρια κάνναβης,

• -5- συσκευασίες που περιείχαν -2- γραμμάρια κοκαΐνης

• ζυγαριά

• χρηματικό ποσό 690 ευρώ

• -3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.