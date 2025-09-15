Τσουχτερό – πρόστιμο αν μεταφέρεις τα ψώνια του σούπερ μάρκετ με το… αυτοκίνητο!

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας μόλις τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή, και μεταξύ άλλων προβλέπει αυστηρότερο πρόστιμο για την παράτυπη μεταφορά φορτίου, όπως για παράδειγμα τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.
Η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ με το αυτοκίνητο αποτελεί μια καθιερωμένη εβδομαδιαία συνήθεια πολλών οικογενειών, ωστόσο πολλοί είναι οι οδηγοί που «διαπράττουν» συστηματικά ένα λάθος το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου.
Ένα από τα πλέον συνηθισμένα σφάλματα των οδηγών που μεταφέρουν προϊόντα με το αυτοκίνητό τους είναι η τοποθέτηση τους στον θάλαμο των επιβατών και όχι στον χώρο των αποσκευών.
Η κίνηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς υπό συγκεκριμένες συνθήκες όχι μόνον μπορεί να δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στο έργο του οδηγού, αλλά και να προκαλέσει κάποιο λιγότερο ή περισσότερο σοβαρό τραυματισμό.
Ως γνωστόν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση τα αντικείμενα που βρίσκονται ελεύθερα στην καμπίνα ενός αυτοκινήτου είναι πολύ πιθανόν να εκσφενδονιστούν λόγω αδράνειας προς όλες τις κατευθύνσεις, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για τον οδηγό και τους επιβάτες.
Μπορεί, λοιπόν, ένα αντικείμενο το οποίο δεν υπερβαίνει σε βάρος τα 500 γραμμάρια να θεωρείται από τους περισσότερους αθώο, ωστόσο, στην περίπτωση που το όχημα συγκρουστεί με την ταχύτητα των 50 χλμ./ώρα, το πραγματικό του βάρους αυξάνεται σχεδόν στα 22 κιλά, ενώ αν η ταχύτητα της πρόσκρουσης αγγίξει τα 90 χλμ./ώρα τότε το βάρος εκτινάσσεται πάνω από τα 70 κιλά.
Προφανώς κανείς δεν θα ήθελε να δοκιμάσει την… τύχη του απέναντι σε αντικείμενο 22 ή 70 κιλών, το οποίο στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ένα προϊόν με βάρος όχι μεγαλύτερο των 500 γραμμαρίων.
Το γνωστό και ως «φαινόμενο του ελέφαντα» (ένα αθώο αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση το βάρος ενός… ελέφαντα) είναι ένας πολύ καλός λόγος ώστε να μην μεταφέρουμε αντικείμενα στον θάλαμο των επιβατών.
Ωστόσο δεν είναι μόνο ο κίνδυνος του τραυματισμού ο οποίος θα πρέπει να μας οδηγήσει στην… εγκατάλειψη μιας κακής συνήθειας, αλλά και το ενδεχόμενο της επιβολής ενός αχρείαστου προστίμου.
Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη χώρα μας, η φόρτωση αντικειμένων στο αυτοκίνητο θα πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού, να μην εμποδίζεται η οδήγηση του οχήματος και να μη μειώνεται η σταθερότητα αυτού.
Η εν λόγω παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, με το νέο πρόστιμο το οποίο προβλέπεται για τους οδηγούς που θα παραβιάσουν τη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 36 του νέου Κ.Ο.Κ. να είναι αυξημένο και να φτάνει τα 150 ευρώ. Θυμίζουμε ότι στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. το πρόστιμο ήταν 80 ευρώ.
