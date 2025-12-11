ΑΓΡΟΤΙΚΑΚΡΗΤΗ

Βήματα προσέγγισης στη συνάντηση Χατζηδάκη/Τσιάρα με τους αγρότες της Κρήτης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στην αντιπροσωπεία των Κρητικών αγροτών και κτηνοτρόφων διευκρινίστηκε ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η συνάντηση ανάμεσα στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του οργανισμού.

Οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματα τους, με τους Χατζηδάκη και Τσιάρα να δεσμεύονται πως θα τα εξετάσουν και θα αντιμετωπίσουν αρκετά από αυτά.

Σύμφωνα με το protothema.gr, από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι, ειδικά για τη κτηνοτροφία, υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο, αυτό που εξηγήθηκε στους εκπροσώπους των αγροτών είναι πως οι όποιες διευθετήσεις γίνουν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διαφορετικά, όπως επισημάνθηκε, υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

Ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να επιδιωχθεί η εύρεση λύσης και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών, ώστε να μην υπάρξουν αδικίες, ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.

Συζητήθηκαν, επίσης, ειδικότερα προβλήματα για τη κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλότερες τιμές γάλακτος και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Τέλος, συζητήθηκαν τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να εξετάσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.

 

Cretalive

Κρήτη: Χωρίς συμφωνία η συνάντηση με Χατζηδάκη-Τσιάρα...

0
Αναβρασμός επικρατεί στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης καθώς από...

Επιπλέον 21 εκατ. για ζωοτροφές – Νέα...

0
Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 208989/1.8.2025...

ΠΚ team
ΠΚ team
