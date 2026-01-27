Βιολάντα: 24ωρη απεργία μετά την τραγωδία – Τριήμερο πένθος στα Τρίκαλα

Δεν έχει ταυτοποιηθεί η πέμπτη γυναίκα – Οι επιζώντες της φονικής έκρηξης αναμένεται να καταθέσουν σήμερα (27.01.2026), ώστε να πέσει περισσότερο φως στις συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα

Θλίψη και οργή επικρατεί στην πόλη των Τρικάλων, για τον χαμό πέντε σκληρά εργαζόμενων γυναικών εν ώρα νυχτερινής βάρδιας, στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Από χθες, πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις με αίτημα την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων πίσω από αυτή τη μεγάλη τραγωδία που έπληξε την περιοχή, ενώ για σήμερα, το Εργατικό Κέντρο έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα, με συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και καταθέτει αίτημα στην εισαγγελία για τη συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στις έρευνες.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, κάνοντας λόγο για νέο εργοδοτικό έγκλημα, καλεί σε νέα συγκέντρωση, στις επτά το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Άλλωστε, η ΠΟΕΥΓΤΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνικών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών) κήρυξε πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και ποτών για τις 3 Φεβρουαρίου.

Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς εισηγείται την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους στη μνήμη των πέντε θυμάτων.

Βομβαρδισμένο τοπίο

Ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη μίας γυναίκας που αγνοείται, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, σήμερα, ξεκινά η απομάκρυνση των καμένων εγκαταστάσεων και των μπάζων από το ισοπεδωμένο κτίριο του εργοστασίου της «Βιολάντα».

Στις έρευνες των συνεργείων της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, συνδράμουν και μηχανήματα έργου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης, αφού ακόμα καπνίζουν κάποια σημεία στα ερείπια του τμήματος των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, στα Μεγάλα Καλύβια, Τρικάλων, ενώ παράλληλα αφαιρούνται με προσοχή οι λαμαρίνες, για τον εντοπισμό στοιχείων.

Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν οι επιζώντες της φονικής έκρηξης, ώστε να πέσει περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που δούλευαν το μοιραίο βράδυ, σώθηκαν από καθαρή τύχη γιατί, είτε έκαναν διάλειμμα στον εξωτερικό χώρο της βιομηχανίας είτε βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο της έκρηξης και έτσι, από το ωστικό κύμα, εκτοξεύτηκαν μαζί με τα ντουβάρια μέτρα μακριά. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Ως επί το πλείστον, σε αυτήν την βάρδια εργάζονταν γυναίκες, που επέλεγαν να δουλεύουν βράδυ, ώστε να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους την υπόλοιπη ημέρα.

Οι πέντε γυναίκες φέρονται να πέθαναν ακαριαία. Από καθαρή τύχη δεν θρηνούμε περισσότερα θύματα, μιας και η βάρδια ήταν ελλιπής, καθώς το προηγούμενο βράδυ είχε γίνει η κοπή της πίτας στη βιομηχανία.

Την ίδια ώρα, σοκάρει μαρτυρία εργαζόμενης, που αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ πως συνάδελφός της αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην πάει στην δουλειά γιατί ανέβασε πυρετό το παιδί της. «Με έσωσε ο γιος μου», φέρεται να είπε όταν έμαθε για την τραγωδία.

Τα σενάρια

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε δύο σενάρια. Το πρώτο αφορά στη διαρροή προπανίου, ενός αερίου που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμο σε περίπτωση διαρροής. Το δεύτερο που εξετάζουν οι αρχές είναι μήπως η έκρηξη προκλήθηκε από σκόνη αλευριού.

Η θερμοκρασία έφτασε τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, καίγοντας ακόμη και τον χάλυβα της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μεγάλο μέρος της υποδομής.

Τα θύματα της τραγωδίας

Οι σοροί μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσίας της Λάρισας, προκειμένου να ληφθεί δείγμα DNA για την ταυτοποίηση και αργά το βράδυ επεστράφησαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, από όπου θα παραληφθούν από τους συγγενείς, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατροδικαστικές πηγές, η ταυτοποίηση των σορών χρειάζεται μερικές ημέρες, ωστόσο, εξαιτίας του μεγέθους της τραγωδίας, η διαδικασία θα επιταχυνθεί, για να μπορέσουν οι συγγενείς να παραλάβουν τις σορούς των ανθρώπων τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών. Ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή καθώς στο παρελθόν είχε κομμωτήριο.

Η δεύτερη είναι η 45χρονη Έλενη Κατσαρού από τον Γλίνο, η τρίτη η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα, αλλά και η Αναστασία Νάσιου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες τρεις εργαζόμενες της βιομηχανίας ήταν μητέρες μικρών παιδιών.

«Είδαμε τραυματίες, ερείπια, μια κατάσταση πολέμου»

Η καταστροφή συνέβη σε μια καινούργια πτέρυγα της βιομηχανίας, η οποία λειτουργεί μόλις από το 2023.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Γιώργου Λιατίφη, προέδρου του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, ο οποίος μίλησε στο Orange Press Agency για όσα αντίκρισε φτάνοντας στο σημείο, αλλά και για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί.

«Στον βωμό του κέρδους οι εργαζόμενοι δεν γυρίζουν σπίτια τους»

Ο κ. Λιατίφης προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, αποκαλύπτοντας πως σε προγενέστερο έλεγχο είχαν εντοπιστεί ελλείψεις: «Εμείς και το καλοκαίρι συμμετείχαμε σ’ ένα μεικτό κλιμάκιο μαζί με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας εδώ πέρα και κάναμε έναν έλεγχο, βέβαια με ευθύνη του αρμόδιου κρατικού φορέα.

Εντοπίσαμε κάποιες […] σε σχέση με τις διαφυγές, διόδους διαφυγής, σε σχέση με μηχανισμούς ανίχνευσης υγραερίων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούμε να ξέρουμε σήμερα [τι έφταιξε]. Είναι αρμόδιες οι υπηρεσίες για να μας πουν ακριβώς».