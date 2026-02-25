Βιολάντα: Τι αναφέρει το πόρισμα του ΕΜΠ – Διαβρωμένος σωλήνας και λάθος εγκατάσταση

Η έρευνα του ΕΜΠ για τον διαβρωμένο σωλήνα που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα αποκαλύπτει πληροφορίες για λάθος εγκατάσταση και διαρροές προπανίου που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με τακτικούς ελέγχους. Η έρευνα για τον διαβρωμένο σωλήνα, από τον οποίο διέρρευσε προπάνιο με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, έχει ολοκληρωθεί και το ΕΡΤnews εξασφάλισε αποκλειστικές πληροφορίες για το πόρισμα του αρμόδιου εργαστηρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σχεδόν δυο βδομάδες από την ώρα που πήρε στα χέρια του τον διαβρωμένο σωλήνα 7,5 μέτρων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έκλεισε τον φάκελο του πορίσματος και τον έστειλε αρμοδίως στις δικαστικές Αρχές. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, στο πόρισμα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία μετά τον ενδελεχή έλεγχο του επίμαχου τμήματος, που φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του και οι οποίες ελέγχθηκαν και από το μικροσκόπιο στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος. Στο πόρισμα, επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα, όπως από την αρχή ανέφερε το ΕΡΤnews και το ότι τοποθετήθηκε υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία ωστόσο, επιλέχθηκε το σωστό υλικό, το μέταλλο χάλυβας. Εκτιμάται ότι διαβρώνονταν κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του, με ρυθμό διάβρωσης που υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά. Ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουσης θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή αυτού του δυστυχήματος, αν καταλάβαιναν από νωρίς την διαρροή προπανίου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, πρέπει να δοκιμάζεται η υπογειοποίηση κάθε πέντε χρόνια και να ελέγχεται αυτό το σημείο. Αν γίνονταν όλα αυτά, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Το έγγραφο του ΕΜΠ αναμένεται να φτάσει στα χέρια της ΔΑΕΕ και κατ’ επέκταση στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, στα Τρίκαλα. Τι αναφέρει ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη Υπενθυμίζεται πως ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παραμένει προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία του πριν από λίγες ημέρες. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο Live News, είπε πως όταν πήγε στη φυλακή να επισκεφτεί τον πελάτη του, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ήταν συντετριμμένος και ρωτούσε συνέχεια για το πώς οι οικογένειες των πέντε θυμάτων θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Απαντώντας σε ερώτηση για το γιατί δεν έκανε τίποτα όταν οι εργαζόμενοι του έλεγαν συνεχώς ότι μύριζε αέριο, είπε: «Λίγοι ήταν αυτοί που έλεγαν ότι μύριζε. Εάν πέρναγε από το μυαλό του ότι υπάρχει διαρροή, αυτός ο άνθρωπος θα ήταν στο εργοστάσιο μαζί με τα παιδιά του; Αν η έκρηξη γινόταν το πρωί δεν θα ζούσε ο Τ.(ο ιδιοκτήτης) και τα παιδιά του. Τι σημαίνει ότι αδιαφόρησε και αποδέχτηκε το ενδεχόμενο έκρηξης; Ένας άνθρωπος που κάνει δωρεές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, λέτε να τσιγκουνεύτηκε τις 30.00 ευρώ και να τις έβαλε πάνω από τη ζωή τη δικιά του και των εργαζομένων; Το αν υπάρχουν παρατυπίες είναι υπό έρευνα. Όταν κάποιος έχει επιχείρηση, δεν έχει τις γνώσεις, αλλά έχει ανθρώπους που όλα αυτά τα ερευνούν. Δεν ευθύνεται λοιπόν ο άνθρωπος αλλά αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Ευθύνονται και αυτοί που τους έλεγαν ότι είναι σωστές οι εγκαταστάσεις. Για όποιες παραλείψεις υπάρχουν θα κληθούν όσοι τα έφτιαξαν».