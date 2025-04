Viral βίντεο με το «αληθινό πρόσωπο» του Ιησού μέσω AI – Θύελλα αντιδράσεων από τους χρήστες στα social media

Στο viral βίντεο, φαίνεται ο Υιός του Θεού με μακριά μαλλιά και γενειάδα – Χαμογελά, ανοιγοκλείνει τα μάτια, γυρίζει το κεφάλι Του και προσεύχεται.

Τις τελευταίες ώρες, κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο παρουσιάζει το «αληθινό πρόσωπο» του Ιησού.

Στο viral βίντεο, φαίνεται ο Υιός του Θεού με μακριά μαλλιά και γενειάδα, να χαμογελά, να γυρίζει το κεφάλι του και να προσεύχεται. Επίσης, έχει μώλωπες στο σώμα, που συνάδουν με τη Σταύρωση.

«Αδύνατον, γιατί μου μοιάζει και είμαι Νορβηγός», σχολίασε ένας χρήστης, ένας άλλος ανέφερε ότι «ο Ιησούς δεν είχε μακριά μαλλιά» ενώ0 πολλοί έκαναν λόγο και για ιεροσυλία.

Using advanced AI, researchers have unveiled what they believe to be the ‘true face of Jesus,’ derived from an analysis of the Turin Shroud. Oh how I love Yeshua! 🙏🏼❤️🇺🇸 pic.twitter.com/jblhqCsBrS

