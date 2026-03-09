Αναζήτηση
ΒΟΑΚ: Έπεσε με το φορτηγό πάνω σε τοίχο και σκοτώθηκε!

Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα

Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα ένας 52χρονος, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του κι έπεσε – άγνωστο πώς – πάνω σε τοίχο στον ΒΟΑΚ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην περιοχή ανάμεσα στη θέση “Πηγιανός Κάμπος” και Σφακάκι στο Ρέθυμνο.

Ο άτυχος άνδρας ήταν επιχειρηματίας και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο, ακόμα και η εκδοχή να του συνέβη κάτι πριν την πρόσκρουση, αλλά αυτό ερευνάται από τις αρχές. https://www.cretalive.gr/

