ΒΟΑΚ: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο

Υπεγράφη την Παρασκευή, στα Χανιά, το πρακτικό Έναρξης της Περιόδου Παραχώρησης για το βασικό τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), «Χανιά – Χερσόνησος», σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του μεγαλύτερου και πιο σύνθετου οδικού έργου που έχει υλοποιηθεί ποτέ στο νησί.
Το πρακτικό υπεγράφη από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, παρουσία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου.
Από την πλευρά της Παραχωρησιούχου Εταιρείας «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.», το πρακτικό υπεγράφη από τον αντιπρόεδρό της και γενικό διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μάνο Μουστάκα, παρουσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου, Γιώργου Περιστέρη.
Το αντικείμενο της παραχώρησης
Το έργο παραχώρησης αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από τα Χανιά έως τη Χερσόνησο, συνολικού μήκους 157 χιλιομέτρων.
Στο αντικείμενο της παραχώρησης εντάσσεται, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης που ενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, και το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά μήκους 30 χλμ., καθώς και ο Ανισόπεδος Κόμβος Χανίων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων.
Η Σύμβαση Παραχώρησης υπεγράφη στις 9 Μαΐου 2025, ενώ η διάρκειά της ανέρχεται σε 35 έτη, περιλαμβάνοντας:
5 έτη περίοδο μελέτης και κατασκευής
30 έτη περίοδο λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου
Σήραγγες, γέφυρες και κόμβοι
Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
-
23 σήραγγες
-
85 γέφυρες
-
πλήρες παράπλευρο οδικό δίκτυο
-
ανισόπεδους κόμβους
-
Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης (ΚΕΣ)
-
Κέντρα Λειτουργίας Σηράγγων (ΚΛΣ)
-
Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)