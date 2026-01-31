Αναζήτηση
ΒΟΑΚ: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο

Υπεγράφη την Παρασκευή, στα Χανιά, το πρακτικό Έναρξης της Περιόδου Παραχώρησης για το βασικό τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), «Χανιά – Χερσόνησος», σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του μεγαλύτερου και πιο σύνθετου οδικού έργου που έχει υλοποιηθεί ποτέ στο νησί.

Το πρακτικό υπεγράφη από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, παρουσία του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου.

Από την πλευρά της Παραχωρησιούχου Εταιρείας «ΔΙΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.», το πρακτικό υπεγράφη από τον αντιπρόεδρό της και γενικό διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μάνο Μουστάκα, παρουσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου, Γιώργου Περιστέρη.

Το αντικείμενο της παραχώρησης

Το έργο παραχώρησης αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από τα Χανιά έως τη Χερσόνησο, συνολικού μήκους 157 χιλιομέτρων.

Στο αντικείμενο της παραχώρησης εντάσσεται, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης που ενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, και το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά μήκους 30 χλμ., καθώς και ο Ανισόπεδος Κόμβος Χανίων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων.

Η Σύμβαση Παραχώρησης υπεγράφη στις 9 Μαΐου 2025, ενώ η διάρκειά της ανέρχεται σε 35 έτη, περιλαμβάνοντας:

5 έτη περίοδο μελέτης και κατασκευής

30 έτη περίοδο λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου

Σήραγγες, γέφυρες και κόμβοι

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • 23 σήραγγες

  • 85 γέφυρες

  • πλήρες παράπλευρο οδικό δίκτυο

  • ανισόπεδους κόμβους

  • Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης (ΚΕΣ)

  • Κέντρα Λειτουργίας Σηράγγων (ΚΛΣ)

  • Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)

Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, σχεδιασμένο με υψηλές προδιαγραφές οδικής ασφάλειας και λειτουργικότητας, που θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη των μετακινήσεων στην Κρήτη.

Πρόδρομες εργασίες και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας

Ήδη έχουν εκκινήσει πρόδρομες εργασίες (έρευνες και μελέτες) στις παρακάμψεις των πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και στην περιοχή κατασκευής της σήραγγας Σ1 στο τμήμα Σούδα – Βρύσες του ΒΟΑΚ.

Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2025 υποβλήθηκε Πρόταση Τροποποίησης με πρωτοβουλία του Δημοσίου, η οποία αφορά τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στα δίιχνα τμήματα του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο έως τα Λινοπεράματα Ηρακλείου, με προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων βάσει των στοιχείων θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε τον ΒΟΑΚ ένα έργο που «παύει να είναι θεωρία και γίνεται πράξη», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα τρία μεγάλα έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην Κρήτη, μαζί με την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε ότι ο ΒΟΑΚ εισέρχεται οριστικά στη φάση της κατασκευής, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο που θα εξασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο οδικής ασφάλειας και θα λειτουργήσει ως ισχυρός αναπτυξιακός μοχλός για το νησί.

