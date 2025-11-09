Βορίζια: «Δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν πυροβόλησα» – Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι Αρχές

Που στρέφονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του ανθρώπου που κατασκεύασε την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

«Καίει» τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη για την δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια Ηρακλείου ο 48χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά το βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο απεικονίζονται οι δύο άνδρες την ώρα της αιματηρής συμπλοκής, στο σημείο από το οποίο σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί με Καλάσνικοφ.

Ο 48χρονος μιλώντας στο MEGA, δήλωσε ότι «δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν πυροβόλησα», δίνοντας εμμέσως πλην σαφώς τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε κατά τη συμπλοκή με μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, αφού δεν αρνείται, ούτε ότι είναι αυτός που απεικονίζεται στο βίντεο, που έχει στα χέρια της η Αστυνομία, αλλά ούτε ότι έπεσαν πυροβολισμοί με Καλάσνικοφ από το σημείο που βρισκόταν με τον 43χρονο.

«Δεν ήθελα να γίνει όλο αυτό» πρόσθεσε μιλώντας στο MEGA και τόνισε, ότι «την ώρα των πυροβολισμών στο σημείο που ήμουν, βρίσκονταν και αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί λόγω της έκρηξης που είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ».

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η έρευνα και για τη δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και αφορά την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που πυροδότησε το μακελειό που ακολούθησε. Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι Αρχές βρίσκονται κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ως προς τον κατασκευαστή οι έρευνες στρέφονται σε μέλος τρίτης οικογένειας, που ζει σε άλλο χωριό, αλλά έχει συλληφθεί και καταδικαστεί στο παρελθόν για εκρηκτικούς μηχανισμούς. «Γνωρίζουν ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός, το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη.

Διαθέτουν συγκεκριμένα πλέον στοιχεία οι αστυνομικοί, που οδηγούν την έρευνά τους στον φυσικό αυτουργό, που τεκμηριώνουν την εμπλοκή συγκεκριμένου ατόμου ως βομβιστή. Έχει σχέση πιθανόν με τις φυλακές Αλικαρνασσού» είπε ο δημοσιογράφος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας εξετάζουν το ενδεχόμενο, η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού να δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς η ΕΚΑΜ στην έφοδο που πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη σε κελιά, εντόπισε μεταξύ άλλων και κινητά τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο αυτό μεταφέρθηκε από τις φυλακές στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός από τα πυρά, προκειμένου να καταθέσει. Το ίδιο συνέβη και με άλλους δύο κρατούμενους, που σχετίζονται με τα ευρήματα της εφόδου της ΕΚΑΜ.

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου ανέφερε, ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην ηγεσία της Αστυνομίας, λόγω της υποστελέχωσης των τμημάτων της περιοχής. «Εμείς 20 μέρες πριν επισκεφτήκαμε τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής και τονίσαμε στο υπουργείο, ότι λόγω της υποστελέχωσής τους και λόγω της ιδιαίτερης εγκληματικότητας της περιοχής, πρέπει να ενισχυθούν».