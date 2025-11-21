Βορίζια: Με εγγύηση 100.000€ και αυστηρούς όρους αφέθηκε ελεύθερος ο 23χρονος!

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος από τα Βορίζια, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.
Αναφορικά με τους περιοριστικούς όρους, η πρόταση του Εισαγγελέα προβλέπει καταβολή χρηματικής εγγύησης 100.000 ευρώ, απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση του 23χρονου τρεις φορές τον μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος για την υπόθεση της έκρηξης στα Βορίζια – Τι αναφέρει η συνήγορός του
Μετά από πολύωρη διαδικασία ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, ο 23χρονος από τα Βορίζια, ανιψιός του 39χρονου θύματος της αιματηρής συμπλοκής της 1ης Νοεμβρίου, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο νεαρός κατηγορείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου — ένα περιστατικό που προηγήθηκε του διπλού φονικού.
Το Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε χθες Πέμπτη, στο οποίο ο 23χρονος έδωσε τις εξηγήσεις του. Με το βούλευμα που εκδόθηκε σήμερα, η διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα λύθηκε υπέρ της άποψης του τελευταίου, ο οποίος είχε εισηγηθεί την μη προφυλάκιση.
Η συνήγορος του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη, σε δήλωσή της ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αυτή ήταν αναμενόμενη με βάση τα πραγματικά δεδομένα.
«Η διαφωνία μεταξύ των Αρχών λύθηκε υπέρ της θέσης του Εισαγγελέα, υπέρ της μη επιβολής της κράτησης. Το ζήτημα ήταν πρωτίστως νομικό και, κατά την εκτίμησή μας, λύθηκε δικαίως», σημείωσε.
Η κ. Μπέρκη υπογράμμισε με έμφαση ότι ο εντολέας της «δεν έχει καμία σχέση» με την υπόθεση, τονίζοντας πως τα στοιχεία που οδήγησαν στην άσκηση της ποινικής δίωξης δεν ήταν ικανά να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.
«Τα δεδομένα με τα οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη δεν ήταν αυτά που θα μπορούσαν να τη στηρίξουν. Τα γεγονότα που του επιρρίπτονται δεν συνδέονται αιτιωδώς με τη διάπραξη ούτε των κακουργηματικών ούτε των πλημμεληματικών πράξεων», πρόσθεσε.
