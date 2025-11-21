ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βορίζια: Με εγγύηση 100.000€ και αυστηρούς όρους αφέθηκε ελεύθερος ο 23χρονος!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος από τα Βορίζια, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Αναφορικά με τους περιοριστικούς όρους, η πρόταση του Εισαγγελέα προβλέπει καταβολή χρηματικής εγγύησης 100.000 ευρώ, απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση του 23χρονου τρεις φορές τον μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος για την υπόθεση της έκρηξης στα Βορίζια – Τι αναφέρει η συνήγορός του

Μετά από πολύωρη διαδικασία ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, ο 23χρονος από τα Βορίζια, ανιψιός του 39χρονου θύματος της αιματηρής συμπλοκής της 1ης Νοεμβρίου, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο νεαρός κατηγορείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου — ένα περιστατικό που προηγήθηκε του διπλού φονικού.

Το Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε χθες Πέμπτη, στο οποίο ο 23χρονος έδωσε τις εξηγήσεις του. Με το βούλευμα που εκδόθηκε σήμερα, η διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα λύθηκε υπέρ της άποψης του τελευταίου, ο οποίος είχε εισηγηθεί την μη προφυλάκιση.

Η συνήγορος του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη, σε δήλωσή της ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αυτή ήταν αναμενόμενη με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

«Η διαφωνία μεταξύ των Αρχών λύθηκε υπέρ της θέσης του Εισαγγελέα, υπέρ της μη επιβολής της κράτησης. Το ζήτημα ήταν πρωτίστως νομικό και, κατά την εκτίμησή μας, λύθηκε δικαίως», σημείωσε.

Η κ. Μπέρκη υπογράμμισε με έμφαση ότι ο εντολέας της «δεν έχει καμία σχέση» με την υπόθεση, τονίζοντας πως τα στοιχεία που οδήγησαν στην άσκηση της ποινικής δίωξης δεν ήταν ικανά να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

«Τα δεδομένα με τα οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη δεν ήταν αυτά που θα μπορούσαν να τη στηρίξουν. Τα γεγονότα που του επιρρίπτονται δεν συνδέονται αιτιωδώς με τη διάπραξη ούτε των κακουργηματικών ούτε των πλημμεληματικών πράξεων», πρόσθεσε.

 

https://iraklionews.gr/370715-vorizia-eleytheros-me-oroys-o-58chronos-pateras-ton-tessaron-profylakismenon-adelfon-den-epistrefei-sto-chorio/

 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη μέσω Τεχνητής...

0
Ο ερευνητής, Δημήτριος Ζαρίδης, ο οποίος θα παραλάβει το...

Δήλωση Ελένης Βατσινά για την Ημέρα των...

0
Το βαθύ σεβασμό της προς τις Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζει...

Παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη μέσω Τεχνητής...

0
Ο ερευνητής, Δημήτριος Ζαρίδης, ο οποίος θα παραλάβει το...

Δήλωση Ελένης Βατσινά για την Ημέρα των...

0
Το βαθύ σεβασμό της προς τις Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζει...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηράκλειο:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου 2025
Επόμενο άρθρο
Δήλωση Ελένης Βατσινά για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης: Η πρωτοπόρος έρευνα του ΙΤΕ

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο ερευνητής, Δημήτριος Ζαρίδης, ο οποίος θα παραλάβει το...

Η Κρήτη σηκώνει «ασπίδα» προστασίας για την ελιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέο ερευνητικό πρόγραμμα σε Χουδέτσι και Γεωργιούπολη – Το...

Επιστήμονες ανακάλυψαν τι προκάλεσε την έντονη σεισμική δραστηριότητα του 2025 στη Σαντορίνη

ΠΚ team ΠΚ team -
Μελέτη δείχνει ότι η δραστηριότητα προκλήθηκε από μια τεράστια...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίζεται σθεναρά την Ελλάδα απέναντι στις απειλές της Ρωσίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Επιτροπή τόνισε ότι η στήριξη στην Ελλάδα δεν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST