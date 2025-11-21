Δήλωση Ελένης Βατσινά για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Το βαθύ σεβασμό της προς τις Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζει σε δήλωσή της η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, με αφορμή τη σημερινή Ημέρα. Παράλληλα όμως τονίζει την ανάγκη η αναγνώριση να συνοδεύεται από σταθερή, ουσιαστική υποστήριξη.

Στη δήλωσή της αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζω τον βαθύ μου σεβασμό προς τους ανθρώπους που αποτελούν τον πυρήνα της ασφάλειας και της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων εργάζονται αδιάκοπα, με πειθαρχία, επαγγελματισμό και υψηλό φρόνημα, συχνά μακριά από τις οικογένειές τους και κάτω από απαιτητικές συνθήκες. Με αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης, υπερασπίζονται την ανεξαρτησία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη σταθερότητα της πατρίδας μας.

Η συνεισφορά τους δεν περιορίζεται μόνο στον αμυντικό τομέα· είναι παρόντες σε φυσικές καταστροφές, αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και διεθνείς συνεργασίες που ενισχύουν το κύρος της Ελλάδας.

Γι’ αυτό, η Πολιτεία έχει υποχρέωση να στηρίζει έμπρακτα το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων — με σύγχρονες υποδομές, δίκαιες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και μέριμνα για την επαγγελματική και προσωπική τους ευημερία.

Σήμερα τιμάμε το έργο τους, αλλά επίσης θυμόμαστε ότι η αναγνώριση πρέπει να συνοδεύεται από σταθερή, ουσιαστική υποστήριξη.

Χρόνια πολλά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και σε όλους όσοι φυλάσσουν Θερμοπύλες για την πατρίδα μας.»