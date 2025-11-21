Παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης: Η πρωτοπόρος έρευνα του ΙΤΕ

Ο ερευνητής, Δημήτριος Ζαρίδης, ο οποίος θα παραλάβει το βραβείο του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ, μιλά στο Cretalive για την έρευνά του.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να ανιχνεύσουν τον καρκίνο του προστάτη χωρίς βιοψία!
Κομβικής σημασίας είναι η έρευνα, στην οποία έχει αφοσιωθεί ο υποψήφιος διδάκτορας και ερευνητής, Δημήτριος Ζαρίδης, στον οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο «Μιλτιάδη Καράτζη». Η εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 7 το βράδυ στην Αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
Για το αντικείμενό της έρευνάς του αλλά και τις ευκαιρίες που έχει ένας νέος επιστήμονας στη χώρα μας μιλά στο Cretalive ο Δ. Ζαρίδης.
Το κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:
Ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνάς σας
«Στη διδακτορική μου διατριβή ασχολούμαι με την παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Εκεί πρακτικά αναπτύξαμε αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης που συμβάλουν στην ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη από εικόνες μαγνητικής τομογραφίας, την σημείωση πάνω στις εικόνες για το πού ακριβώς βρίσκονται στον προστάτη οι καρκινικοί όγκοι και ως τελευταίο βήμα χαρακτηρίζουμε τους όγκους σε επιθετικούς ή μη, χρησιμοποιώντας μόνο την εξέταση από τον μαγνητικό τομογράφο. Ιδιαίτερα το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό καθώς ο χαρακτηρισμός του καρκίνου στην κλινική πράξη γίνεται μέσω βιοψίας, η οποία είναι επεμβατικός τρόπος.»
Τι σημαίνει για εσάς η βράβευσή σας;
«Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αξιότιμη επιτροπή Φίλων του ΙΤΕ για αυτήν την αναγνώριση. Θεωρώ πως αυτός ο έπαινος είναι απλά το αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας που γίνεται ευρύτερα σε όλον το οργανισμό του ΙΤΕ και αφορά όλους τους νέους επιστήμονες, αυτούς με μεγαλύτερη εμπειρία καθώς και τους καθηγητές που βρίσκονται πίσω από τα ερευνητικά έργα και όχι μόνο. Από την άλλη, ένα βραβείο δεν αλλάζει την πορεία που ούτως η άλλως ακολουθώ και θα συνεχίσω να κάνω καθώς θεωρώ ότι οι στόχοι δεν πρέπει να είναι κατεξοχήν οι έπαινοι αλλά κάτι πιο ουσιαστικό, όπως η επιστήμη και η έρευνα για την επίλυση των προβλημάτων του κόσμου μας.»
Ένας νέος ερευνητής έχει ελπίδες να μείνει στην Ελλάδα ή αναζητά την τύχη του εκτός συνόρων; Εσείς σκέφτεστε το ενδεχόμενο φυγής;
«Φυσικά και έχει. Εδώ να προσθέσω ότι υπάρχουν αρκετά εργαστήρια όπως για παράδειγμα το εργαστήριο του κ. Φωτιάδη (MedLab)στα Ιωάννινα που βρίσκομαι και έχει πάνω από 80 ερευνητές ενώ και του κ. Ματσόπουλου και κ.Κουτσούρη που συνεπικουρούν την διατριβή μου στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας), το οποίο είναι το πρώτο θεσμοθετημένο εργαστήριο στην Ελλάδα από το 1990 και έχει πάνω από 20 ερευνητές. Εκεί κάποιος μπορεί να βρει επιστήμονες υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα υποστηρικτικούς και συνεπείς στην έρευνα. Για παράδειγμα εγώ είχα την τύχη να έχω στη διατριβή μου ως μέντορα την Ευγενία Μυλωνά, η οποία ήρθε από την Γαλλία στην Ελλάδα και πρακτικά μαζί εκτελούσαμε τους κύκλους των πειραμάτων και με καθοδηγούσε συστηματικά και ανελλιπώς όπως και οι καθηγητές μου, ενώ ταυτόχρονα είχα και σημαντικούς συνεργάτες μέσα από το εργαστήριο μας όπως για παράδειγμα τον Βασίλειο Πεζούλα. Αυτά είναι μερικά εργαστήρια ως παράδειγμα που δίνουν την δυνατότητα σε ανθρώπους να εκπονήσουν την διδακτορική τους διατριβή καθώς και την έρευνα τους πάνω σε επιστημονικά έργα και παρέχουν την στήριξη και τις περγαμηνές για να μείνει ένας νέος ερευνητής στην Ελλάδα. Προφανώς ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές ωστόσο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ευκαιρίες υπάρχουν. Προσωπικά δεν σκέφτομαι να φύγω από την Ελλάδα.»
Τι μπορεί να αλλάξει για να μένουν οι επιστήμονες στη χώρα μας;
«Ένα βασικό στοιχείο που θα έπρεπε να αλλάξει θεωρώ πως είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα πανεπιστήμια με τα ερευνητικά κέντρα και την αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, όπως είπα προηγουμένως, ευκαιρίες υπάρχουν αλλά ίσως δεν έχουν την αναγνώριση που τους αρμόζει σε απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων. Ταυτόχρονα έχει μεγάλη σημασία το εργασιακό καθεστώς. Για παράδειγμα το ΙΤΕ και τα εργαστήρια που προαναφέρθηκαν προσφέρουν ένα αξιοπρεπές εργασιακό πλαίσιο, και αυτό περιορίζει κατά κάποιο τρόπο την αβεβαιότητα της διαβίωσης στην Ελλάδα, επομένως κάποιος νέος ερευνητής/τρια μπορεί να είναι περισσότερο στοχοπροσηλωμένος/η στην έρευνα του και να μην χρειάζεται να εργάζεται παράλληλα για να μπορέσει να συντηρεί τον εαυτό/εαυτό της. Ένα άλλο είναι η αξιοκρατία που δυστυχώς φαίνεται πως δεν υπάρχει στην Ελλάδα εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Όταν γνωρίζεις ότι θα πάρεις αυτά που σου αξίζουν τότε έχεις και το κίνητρο και την όρεξη να παλέψεις για αυτά.»
*Ο Δημήτριος Ι. Ζαρίδης, είναι νέος ερευνητής και Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και εργάζεται τα τελευταία πέντε χρόνια ως Μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών και στην Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας & Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (Medlab) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στα Ιωάννινα. Η έρευνά του, που διεξάγεται σε άμεση συνεργασία μεταξύ του ΕΜΠ και του ΙΤΕ, εστιάζει σε ένα κρίσιμο πεδίο, το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που εντοπίζουμε και παρακολουθούμε τον καρκίνο του προστάτη. Εκεί, ο κ. Ζαρίδης αναπτύσσει έξυπνους αλγορίθμους Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης, οι οποίοι είναι ικανοί να επεξεργάζονται εικόνες μαγνητικές τομογραφίες για την παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη. Αυτά τα συστήματα ΤΝ μαθαίνουν να εντοπίζουν αυτόματα τους όγκους στον προστάτη και το σημαντικότερο να βοηθούν τους γιατρούς να ξεχωρίσουν τους επιθετικούς, κλινικά σημαντικούς καρκίνους από τους λιγότερο επικίνδυνους, συχνά χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω επεμβατικές εξετάσεις. Συγκεκριμένο, στα πλαίσια της διατριβής του έχει αναπτύξει αλγορίθμους για την βελτίωση της απεικόνισης του προστάτη από εικόνες μαγνητικής τομογραφίας, την τμηματοποίηση του προστάτη και των επιμέρους ζωνών του, την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη, την τμηματοποίηση των καρκινικών όγκων εντός των εικόνων καθώς και τον χαρακτηρισμό των όγκων σε επιθετικούς ή όχι. Το ερευνητικό του έργο, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ProCAncer-I, έχει ήδη οδηγήσει σε πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, με τις εργασίες του να έχουν λάβει σχεδόν 300 αναφορές από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Η ποιότητα της δουλειάς του έχει αναγνωριστεί διεθνώς, αποσπώντας το «Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Εργασίας» στο συνέδριο IEEEBIBE 2021 καθώς και ερευνητική υποτροφία (BioXSummerSchool 2022), ενώ στα πλαίσια της διατριβής του έχει δημοσιεύσει 3 εργασίες σε περιοδικά Q1 και μία σε Q2. Ο κ. Ζαρίδης έχει επίσης δημιουργήσει πάνω από πέντε εξειδικευμένα εργαλεία και μοντέλα λογισμικού ανοιχτού κώδικα (όπως τα RACLAHE, ProstateZoneSegmentation, ProLesA-Net, Simplatab, MedProIO), προσφέροντας τις μεθόδους του ελεύθερα στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην ταχύτερη πρόοδο της ιατρικής έρευνας κατά του καρκίνου.
