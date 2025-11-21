ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αιφνιδιαστική μεταγωγή κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι κρατούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Μια μυστική και αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση μεταγωγής επτά κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού εκτυλίσσεται από το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο (21/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους προφυλακισμένους βρίσκονταν οι τρεις συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από τρεις εβδομάδες στη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια.

Η απόφαση για τη μεταγωγή τους ελήφθη αιφνιδιαστικά και πραγματοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής, οι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου και, στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.

Οι κρατούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Εκτός από τους συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα μεταφέρονται ακόμα τέσσερα άτομα, που προέρχονται από το Ηράκλειο και τα Χανιά.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη μέσω Τεχνητής...

0
Ο ερευνητής, Δημήτριος Ζαρίδης, ο οποίος θα παραλάβει το...

Δήλωση Ελένης Βατσινά για την Ημέρα των...

0
Το βαθύ σεβασμό της προς τις Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζει...

Παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη μέσω Τεχνητής...

0
Ο ερευνητής, Δημήτριος Ζαρίδης, ο οποίος θα παραλάβει το...

Δήλωση Ελένης Βατσινά για την Ημέρα των...

0
Το βαθύ σεβασμό της προς τις Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζει...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης: Η πρωτοπόρος έρευνα του ΙΤΕ
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Phishing: 6 στους 10 καταναλωτές έχουν στοχοποιηθεί

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνει έρευνα της ΕΣΕΕ. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος εξαπάτησης...

Οι μισές παραλίες της Γης θα εξαφανιστούν μέχρι το τέλος του αιώνα λένε ειδικοί

ΠΚ team ΠΚ team -
Αιτίες είναι η κλιματική αλλαγή και η επέκταση παράκτιων...

Το πρώτο φιλί δόθηκε πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια και δεν ήταν από ανθρώπους

ΠΚ team ΠΚ team -
Ερευνητές του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας...

Μπάσκετ: Με νέα πρόσωπα η Εθνική στα “παράθυρα” του Νοεμβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Δείτε τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα προκριματικά...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST