Αιφνιδιαστική μεταγωγή κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού

Οι κρατούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.
Μια μυστική και αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση μεταγωγής επτά κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού εκτυλίσσεται από το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο (21/11).
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους προφυλακισμένους βρίσκονταν οι τρεις συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από τρεις εβδομάδες στη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια.
Η απόφαση για τη μεταγωγή τους ελήφθη αιφνιδιαστικά και πραγματοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής, οι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου και, στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.
Οι κρατούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.
Εκτός από τους συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα μεταφέρονται ακόμα τέσσερα άτομα, που προέρχονται από το Ηράκλειο και τα Χανιά.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ