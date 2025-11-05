Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους

Μετά την παράδοσή τους στον αρχηγό του FBI, όπως αποκάλυψε το in, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για λόγους ασφαλείας αύριο δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο αλλά εισαγγελέας και ανακριτής θα μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να δοθεί προθεσμία να απολογηθούν

Ένα θρίλερ εξελίχθηκε μέχρι να συλληφθούν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που τα καταζητούσε η αστυνομία για το μακελειό στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς. Το in αποκάλυψε πρώτο το ραντεβού για την παράδοση και τη σύλληψη των τριών ανδρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός κλοιός γύρω από τους τρεις καταζητούμενους είχε αρχίσει να σφίγγει από χθες το βράδυ και τα περιθώρια να παραμένουν άφαντοι για αρκετές ημέρες είχαν στενέψει σημαντικά.

Αυτό το αντιλήφθηκαν από τα μηνύματα που λαμβάναν από το οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά και από φιλικά τους πρόσωπα.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία αδέρφια

Το ξενοδοχείο

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία είχε εντοπίσει ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου, το οποίο ανήκει σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων. Εκεί είχε βρει καταφύγιο ο μικρότερος από τα τρία αδέρφια. Πληροφορίες αναφέρουν το συγκεκριμένο σημείο εντοπίστηκε από ένα τηλεφώνημα που έκανε ο νεαρός που είναι φαντάρος στον Διοικητή του στο στρατόπεδο ζητώντας άδεια.

Χθες το βράδυ η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο ξενοδοχείο χωρίς να εντοπίσει τον νεαρό, συλλαμβάνοντας συλλαμβάνοντας ωστόσο τον ιδιοκτήτη και τον γιο του που είναι φίλος του 19χρονου.

Για το γεγονός αυτό ενημερώθηκε συγγενικό πρόσωπο των τριών αδερφών από τον ίδιο τον Διευθυντή του ελληνικού FBI (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) και εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοσή τους.

Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Η συμφωνία να παραδοθούν και το ραντεβού

Όλες αυτές τις ημέρες τα τρία αδέρφια δεν επικοινωνούσαν με κινητά τηλέφωνα αλλά έρχονταν σε κατ’ ιδίαν επαφές συγγενικά πρόσωπα και έτσι γίνονταν οι διαπραγματεύσεις με την παράδοσή τους.

Σήμερα το μεσημέρι δέχθηκαν να παραδοθούν και ενημέρωσαν ότι στις 18.15 θα βρίσκονται σε συγκεκριμένο σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκαν και οι τρεις με ταξί σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου.

Νωρίτερα σύμφωνα με το MEGA επισκέφθηκαν συγγενικό τους σπίτι για να αποχαιρετήσουν τη μητέρα τους και τις συζύγους τους τα δύο αδέρφια που είναι παντρεμένα.

Όπως αποκάλυψε το in στο σημείο που παραδόθηκαν βρέθηκε και ο ίδιος αρχηγός του ελληνικού FBI.

Κλειστά στόματα για τα όπλα

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο οι Αρχές προσπαθούν να αντλήσουν στοιχεία για τον ρόλο των συλληφθέντων στο μακελειό.

Θέλουν να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο και να διαπιστώσουν ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος πυροβόλησε και προς ποια κατεύθυνση, ποιος συμμετείχε στην συμπλοκή αλλά και ποιος σκότωσε από το ύψωμα την 56χρονη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει προσδιορίσει τον ρόλο του στο μακελειό ενώ δεν έχουν αναφέρει τίποτα ούτε για το βαρύ οπλισμό τους, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε πως η αστυνομία έψαχνε τα όπλα ακόμα και σε νεκροταφεία κοντά σε μνήματα, αλλά και στα εικονοστάσια σε εκκλησίες.

Απολογούνται την Πέμπτη οι άλλοι δύο συλληφθέντες

Οι τρεις συλληφθέντες πλέον οδηγήθηκαν και κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες για λόγους ασφαλείας αύριο θα μεταβεί εκεί ο Εισαγγελέας για να τους απαγγείλει τις κατηγορίες και δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται πως για το μακελειό έχουν συλληφθεί άλλα δύο άτομα, που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη.

Πρόκειται για τον 4ο αδερφό Φραγκιαδάκη και τον ξάδερφό τους.

Οι τρεις που συνελήφθησαν σήμερα είναι ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που τοποθετήθηκε η βόμβα, ο 29χρονος και 0 19χρονος φαντάρος.