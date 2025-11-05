ΚΡΗΤΗ

Το Πανεπιστήμιο Των Ορέων ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες δράσεις του στην Ιεράπετρα Λασιθίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Πανεπιστήμιο Των Ορέων ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες δράσεις του στην Ιεράπετρα Λασιθίου, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, με επιτυχία και συμμετοχή των ανθρώπων της περιοχής:

Αλληλοδιδασκαλία,
με θέμα την Ιερή τέχνη της Υφαντικής και την αξία της Αυτάρκειας.
Οι μαθητές του 5ου Δημ. Σχολείου Ιεράπετρας,
με τους μαθητές του Δημ. Σχολείου Καλαμαύκας,
(40 μαθητές) με 5 εξαιρετικούς δασκάλους
και τον καθ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
κ. Ι. Πυργιωτάκη.

Ο καιρός της Σποράς του Λιναριού
Όλοι μαζί μαθητές, εκπαιδευτικοί, η Ομάδα της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, έσπειραν κι εδώ Λινάρι.
Μια μικρή-μεγάλη σπουδή σύνδεσης των παιδιών με τη γη, την παράδοση και τις ρίζες τους. Μια σπουδή στο Νήμα-Νόημα.

Οι Ιατροί
Οι ομάδες των εθελοντών ιατρών και νοσηλευτών του Πανεπιστημίου Των Ορέων, εξέτασαν 80 ασθενείς, στα χωριά Καλαμαύκα, Μεσελέροι και Πρίνα.

Οι κάτοικοι και αυτής της περιοχής αγωνίζονται με αξιοπρέπεια και με πίστη στις αξίες αυτής της γης.
Με αγωνία για το αύριο προσπαθούν να συντηρήσουν, να υποστηρίξουν τον πρωτογενή τομέα και να επιβιώσουν στους τόπους και τα χωριά τους, αβοήθητοι και λησμονημένοι από την Πολιτεία.
Τους ευχαριστούμε θερμά.

