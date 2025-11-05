2ο Φεστιβάλ Πρόληψης της Περιφέρειας Κρήτης 6 και 7 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Πρόληψης, μια ανοιχτή δράση για όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά. Το φεστιβάλ πρόληψης θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Στόχος η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η υιοθέτηση υγιεινών καθημερινών συνηθειών που μπορούν να σώσουν ζωές. Το Φεστιβάλ αποτελεί πρωτοβουλία που ενώνει φορείς υγείας, επιστημονικούς συλλόγους, εθελοντές και οργανώσεις, στέλνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα: «Η πρόληψη είναι δύναμη και αφορά τον καθένα από εμάς».

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σημαντικά θέματα πρόληψης, να συμμετέχουν σε διαδραστικές δράσεις και να γνωρίσουν απλούς, πρακτικούς τρόπους που συμβάλλουν σε μια καλύτερη και πιο υγιή καθημερινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά, με ειδικά προγράμματα που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών και στη διαμόρφωση υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια και των δύο ημερών, στο χώρο του Φεστιβάλ θα βρίσκονται και οι τρεις Κινητές Μονάδες της Περιφέρειας Κρήτης, (Μαστογράφος, Οδοντιατρική και Καρδιολογική) όπου εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα οφέλη των προγραμμάτων πρόληψης και τον καθοριστικό τους ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Επιπλέον, η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου θα πραγματοποιεί δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, από τις 9:30 έως τις 13:30, στον αίθριο χώρο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Κύριο σύνθημα του 2ου Φεστιβάλ Πρόληψης «Μαζί κάνουμε το πρώτο βήμα για μια πιο ασφαλή και υγιή ζωή».