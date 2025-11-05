ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δήμος Αγίου Νικολάου:Κλειστό θα παραμείνει το Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο από την Τρίτη 4 έως και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του χώρου

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Επανεκκινούν οι προβολές ταινιών από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) ενημερώνουν τους πολίτες ότι το Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο θα παραμείνει κλειστό από την Τρίτη 4 έως και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του χώρου.

Κατά το διάστημα αυτό δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες προβολές ταινιών.

Το σινεμά θα επανέλθει κανονικά με νέες προβολές από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε ξανά στη μεγάλη οθόνη!

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
