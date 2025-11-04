ΚΡΗΤΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Κρήτη εδραιώνεται ως φθινοπωρινός προορισμός στην Ευρώπη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ήταν ο καλύτερος Οκτώβριος που είχαμε ποτέ» – Στο + 11,10% οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός μήνας για τον τουρισμό της Κρήτης, με αυξημένες αφίξεις και παράταση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιμήκυνση της σεζόν και την ενίσχυση του νησιού ως προορισμού τεσσάρων εποχών.

Γενικότερα, το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έχει αυξήσει τη συνεισφορά του στις συνολικές τουριστικές εισπράξεις της χώρας, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη σημασία των φθινοπωρινών μηνών.

Ο Οκτώβριος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό, έκλεισε ψηλά για τις αφίξεις εξωτερικού με άνοδο 11,10%, (επιπλέον 526.000 επιβάτες) ενώ στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ήταν οι αφίξεις εσωτερικού.

«’Ηταν ο καλύτερος Οκτώβριος που είχαμε ποτέ, μακάρι να υπήρχαν διαθέσιμες πτήσεις τσάρτερ, για να παραταθεί η σεζόν 2-3 εβδομάδες ακόμη», είπε στην εφημερίδα Πατρίς ο πρόεδρος Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης.

Το δεκάμηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος

Ο Αερολιμενάρχης, σημειώνει: «Το ρεκόρ του 2024 ανήκει στην ιστορία, αφού έχουμε ήδη φθάσει τα 9,62 εκ διακινούμενους επιβάτες, έχοντας μπροστά μας τους δύο χειμερινούς μήνες για να κλείσει το έτος, με ποσοστιαία αύξηση 6,86%. Επίσης ξεπεράσαμε τα 4 εκατ. αφίξεις εξωτερικού (4.019017 για την ακρίβεια) με αύξηση 6,1% σε σχέση με το 2024. Για το εσωτερικό η αύξηση από την αρχή του έτους είναι ακόμα μεγαλύτερη της τάξης του 10,26%».

Η Γερμανική αγορά παραμένει η κύρια πηγή εισερχόμενου τουρισμού και ακολουθούν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισραήλ.

Ο Οκτώβριος αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη ότι η Κρήτη έχει αρχίσει να εδραιώνεται ως φθινοπωρινός προορισμός στην Ευρώπη.

Η προσπάθεια επιμήκυνσης της σεζόν, βασισμένη στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και τη στόχευση σε αγορές με υψηλή αγοραστική δύναμη, αποδίδει καρπούς, καθιστώντας τον όχι απλώς έναν «καλό» μήνα, αλλά ένα σημείο αναφοράς για το μέλλον του Κρητικού τουρισμού.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Η Κρήτη μπορεί να είναι λεβεντογέννα και χωρίς παράνομη οπλοφορία – και δουλειά του κράτους είναι να παρεμβαίνει πριν, όχι μετά
ΠΚ team
ΠΚ team
