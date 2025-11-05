Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη για παράβαση του νόμου περί όπλων

Oι αρχές θα εξετάσουν ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μακελειό

Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του το Σάββατο στα Βορίζια, για παράβαση του νόμου περί όπλων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά τον εντοπισμό οπλισμού σε καταφύγιο έξω από το χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο μια καραμπίνα και φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν εργαστηριακά. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για ανάκριση.

Παράλληλα, οι αρχές θα εξετάσουν ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μακελειό που συγκλόνισε την περιοχή, καθώς η έρευνα για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια

Λίγο μετά τις 18.00 χθες το απόγευμα τα τρία αδέρφια που αναζητούνταν για το μακελειό στα Βορίζια, παραδίνονται στην Αστυνομία. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε λίγο έξω από το χωριό Αγία Βαρβάρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά τους. Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, τα τρία αδέλφια έφτασαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Πριν παραδοθούν στην Αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι συναντήθηκαν με τη μητέρα τους και τις συζύγους τους.

Τους «πρόδωσε» ο 19χρονος

Ο μικρότερος από τα τρία αδέλφια φέρεται να έκανε τις Αρχές να φτάσουν στα ίχνη τους.

Ο 19χρονος, ο οποίος υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, είχε τηλεφωνήσει ήδη από το Σάββατο στον διοικητή του και του είχε ζητήσει άδεια, επικαλούμενος μία δικαιολογία, ότι του είχε πάρει η Αστυνομία το μηχανάκι του κατά την έρευνα που έκανε στο σπίτι του.

Όταν έγινε αντιληπτή η εμπλοκή του στην υπόθεση, η Αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του εντοπίζοντας το τηλέφωνο που είχε χρησιμοποιήσει.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο 19χρονος κρυβόταν σε ένα ξενοδοχείο στο Τυμπάκι. Ενώ ετοιμαζόταν επιχείρηση, ο καταζητούμενος έκλεισε το τηλέφωνο και εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το ξενοδοχείο. Η Αστυνομία προχώρησε τότε στην προσαγωγή των δύο ιδιοκτητών του ξενοδοχείου.