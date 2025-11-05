ΚΡΗΤΗ

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη για παράβαση του νόμου περί όπλων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Oι αρχές θα εξετάσουν ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μακελειό
Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του το Σάββατο στα Βορίζια, για παράβαση του νόμου περί όπλων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά τον εντοπισμό οπλισμού σε καταφύγιο έξω από το χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο μια καραμπίνα και φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν και θα εξεταστούν εργαστηριακά. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για ανάκριση.

Παράλληλα, οι αρχές θα εξετάσουν ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μακελειό που συγκλόνισε την περιοχή, καθώς η έρευνα για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια
Λίγο μετά τις 18.00 χθες το απόγευμα τα τρία αδέρφια που αναζητούνταν για το μακελειό στα Βορίζια, παραδίνονται στην Αστυνομία. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε λίγο έξω από το χωριό Αγία Βαρβάρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά τους. Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, τα τρία αδέλφια έφτασαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Πριν παραδοθούν στην Αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι συναντήθηκαν με τη μητέρα τους και τις συζύγους τους.

Τους «πρόδωσε» ο 19χρονος
Ο μικρότερος από τα τρία αδέλφια φέρεται να έκανε τις Αρχές να φτάσουν στα ίχνη τους.

Ο 19χρονος, ο οποίος υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, είχε τηλεφωνήσει ήδη από το Σάββατο στον διοικητή του και του είχε ζητήσει άδεια, επικαλούμενος μία δικαιολογία, ότι του είχε πάρει η Αστυνομία το μηχανάκι του κατά την έρευνα που έκανε στο σπίτι του.

Όταν έγινε αντιληπτή η εμπλοκή του στην υπόθεση, η Αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του εντοπίζοντας το τηλέφωνο που είχε χρησιμοποιήσει.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο 19χρονος κρυβόταν σε ένα ξενοδοχείο στο Τυμπάκι. Ενώ ετοιμαζόταν επιχείρηση, ο καταζητούμενος έκλεισε το τηλέφωνο και εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το ξενοδοχείο. Η Αστυνομία προχώρησε τότε στην προσαγωγή των δύο ιδιοκτητών του ξενοδοχείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...

0
Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...

Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η...

0
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια όπου η ανησυχία...

Στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...

0
Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...

Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η...

0
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια όπου η ανησυχία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τοποθετούνται τα νέα φωτιστικά σώματα και οι σχάρες των δένδρων στην πλατεία Ελευθερίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτοψία στις εργασίες από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αυτοψία στις εργασίες...

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων πρωτοπόρος στη βιωσιμότητα στην Ελλάδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από 10 έως 14 Νοεμβρίου δράσεις & εκπαιδευτικά προγράμματα...

Στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας...

Επιστρέφει στα Βορίζια παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης – Παραμένουν σχεδόν 400 αστυνομικοί στην περιοχή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια όπου η ανησυχία...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST