Η βυθισμένη πολιτεία της Κρήτης αποκτά φωνή: Μαθητικό έργο συνδέει την αρχαία Ολούντα με το σήμερα!

Η περιοχή της αρχαίας Ολούντας ένας από τους τόπους της Κρήτης που αναπτύχθηκε ο θαλασσοκράτης πολιτισμός – μια πόλη κράτος που άκμασε από τα Μινωικά χρόνια έως την πρώτη Βυζαντινή περίοδο κοντά στην σημερινή Ελούντα έδωσε το έναυσμα στους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου να ασχοληθούν με τους αρχαίους πολιτισμούς αφήνοντας μετά το πέρας της εργασίας τους ένα χρήσιμο αποτύπωμα για τους δημότες και τους ξένους επισκέπτες της περιοχής.
Οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μαρία Δεμέτζου κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς με την υποστήριξη της κ. Ελένης Ψόχιου προϊσταμένης του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε Λασιθίου και του κ. Θεοτόκη Θεοδούλου καταδυόμενου αρχαιολόγου και προϊσταμένου στο γραφείο Κρήτης της Εφορίας Ενάλιας Αρχαιολογίας συνέθεσαν από κοινού το ιστορικό και πολιτισμικό παζλ της αρχαίας πόλης που βυθίστηκε στη θάλασσα, πιθανότατα λόγω γεωλογικών μεταβολών και τα ερείπια της είναι ορατά κάτω από το νερό στην περιοχή του Πόρου Ελούντας.
Με την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας κ. Μαρίας Δεμέτζου, την υποστήριξη του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) του Δήμου Αγίου Νικολάου και του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας κ. Μάνου Λεμπιδάκη προχώρησαν στην κατασκευή πληροφοριακής πινακίδας που τοποθετήθηκε χθες (13/2) στην Ελούντα και με την βοήθεια QR code ο χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες για το μέρος που επισκέπτεται.