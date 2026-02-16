Στους ρυθμούς του Final 8 του Κυπέλλου μπάσκετ το Ηράκλειο

Αύριο Τρίτη οι πρώτοι προημιτελικοί – Fan Zone σε Πλατεία Ελευθερίας και Δυο Αοράκια.
Το Ηράκλειο ζει από σήμερα στους ρυθμούς του Allwyn Final 8 και δεν είναι μόνο το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού στα Δυο Αοράκια που θα φιλοξενήσει τους αγώνες, αλλά και η Πλατεία Ελευθερίας. Τα δύο σημεία θα φιλοξενήσουν το καθένα την δική του Fan Zone με παιχνίδια, μπάσκετ και πολλές εκπλήξεις, επιβεβαιώνοντας πως το μπάσκετ και οι τελικοί της διοργάνωσης #einaigiorti.
Στην πλατεία Ελευθερίας θα υπάρχει ένας φορητός διαδραστικός προτζέκτορας για παιχνίδια με τον κόσμο: Μπάσκετ, κουίζ, puzzle θα βρουν την θέση τους στο καθημερινό πρόγραμμα με την εκκίνηση να γίνεται σήμερα (16/2). Στην… ημερήσια διάταξη θα μπουν παράλληλες δράσεις, όπως επιδαπέδια παιχνίδια, mini μπασκέτες, ενώ το «παρών» θα δώσουν οι μασκώτ των ομάδων, το τρόπαιο, αλλά και αντιπροσωπείες των δύο φιναλίστ την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Η Fan Zone στην Πλατεία Ελευθερίας θα λειτουργεί από τις 11.00 ως τις 19.00 από την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ως το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.
Η δεύτερη Fan Zone θα λειτουργήσει στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού, εκεί όπου θα βρίσκεται η καρδιά της διοργάνωσης, τις ημέρες των αγώνων (17, 18, 19 και 21 Φεβρουαρίου) από τις 16.30 ως τις 21.00. Στα τρία σημεία εισόδου των φιλάθλων θα βρείτε face painters, επιδαπέδια παιχνίδια, mini μπασκέτες, αλλά και μασκότ των ομάδων με τα παιδιά και το δικό τους χαμόγελο στο επίκεντρο.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα
Το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών αρχίζει με μια «διπλή» πρεμιέρα και τους προημιτελικούς που θα διεξαχθούν την Τρίτη (17/2) και την Τετάρτη (18/2) στο Ηράκλειο. Τα εισιτήρια των αγώνων που θα δώσουν την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης διατίθενται μέσω της ticketmaster και μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση με ένα «κλικ» ΕΔΩ:
Την Τρίτη θα διεξαχθούν οι αγώνες Μαρούσι-Άρης στις 17.00 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ στις 20.00, ενώ μία μέρα αργότερα (18/2) θα γίνουν οι αναμετρήσεις Ηρακλής – Μύκονος στις 17.00 και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ στις 20.00.
Οι αγώνες αυτοί θα δώσουν τις ομάδες που θα αναμετρηθούν στους ημιτελικούς της Πέμπτης (19/2) για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 20.00 στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.
