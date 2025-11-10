«Ξανάρχισε» ο χρόνος για τη Δημοτική Αγορά Χανίων: Τοποθετήθηκε το Ρολόι στο εμβληματικό μνημείο

«Ξανάρχισε» ο χρόνος για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, αφού σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, τοποθετήθηκε το ιστορικό ρολόι με τους δείκτες να δείχνουν 12:55, την ίδια ώρα δηλαδή, που ο χρόνος σταμάτησε για την έναρξη των εργασιών της ανακατασκευής του εμβληματικού μνημείου.

Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλη Καλογριδάκη, Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Νικηφοράκη και Παιδείας, Αντώνη Βαρδάκη, ενώ παρόντες ήταν ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Γιώργος Ευθυμίου, η επιβλέπουσα του έργου, Ιουλία Μανωλικάκη, καθώς και συνεργάτης της υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Χανίων εξέφρασε την ικανοποίησή του και τόνισε: «Τοποθετούμε ξανά το εμβληματικό ρολόι της Δημοτικής Αγοράς, επί της ουσίας ο χρόνος για τη Δημοτική μας Αγορά ξεκινά να «τρέχει» ξανά. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα παύσης, η Δημοτική Αγορά παραδίδεται σταδιακά και το επόμενο διάστημα θα παραδοθεί στο σύνολό της στους δημότες, τους καταστηματάρχες και τους επισκέπτες του Δήμου Χανίων.

Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μέσα από δύσκολες διαδικασίες αλλά και την επιμονή της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, ώστε οι εργασίες να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξασφαλίσουμε τη στατικότητα, τη λειτουργικότητα αλλά και την εικόνα της Δημοτικής μας Αγοράς για τις επόμενες δεκαετίες.

Για εμάς είναι μια μέρα χαράς και είμαστε σίγουροι ότι έχοντας ξεπεράσει και τις συνεννοήσεις με τους καταστηματάρχες για το κομμάτι του κανονισμού λειτουργίας, όλα θα είναι όπως πρέπει για να παραδοθεί το εμβληματικό μας μνημείο». Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Χανίων αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου: «Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που έχουμε συμφωνήσει και με τον ανάδοχο και τους καταστηματάρχες, το Πάσχα, που μας έρχεται, θα βρίσκονται ήδη μέσα και θα είμαστε στην τελική ευθεία για να εγκαινιαστεί η Δημοτική μας Αγορά»

Από την πλευρά του ο κ. Ευθυμίου επεσήμανε πως οι εργασίες προχωρούν. «Απομένει να ολοκληρωθεί το τμήμα της στέγης στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα, τοποθετούνται οι υποβάσεις στο κεντρικό τμήμα της Αγοράς για να τοποθετηθούν τα μάρμαρα, αναμένουμε τα φωτοβολταϊκά ειδικά κρύσταλλα, που θα μπουν στη στέγη και το αμέσως επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού», τόνισε ο κ. Ευθυμίου.

Η τοποθέτηση του ρολογιού σηματοδοτεί την επαναφορά ενός από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της φυσιογνωμίας του κτηρίου, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την πορεία ολοκλήρωσης αλλά και της επαναλειτουργίας της Δημοτική Αγοράς Χανίων.