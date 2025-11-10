ΧΑΝΙΑ

«Ξανάρχισε» ο χρόνος για τη Δημοτική Αγορά Χανίων: Τοποθετήθηκε το Ρολόι στο εμβληματικό μνημείο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Ξανάρχισε» ο χρόνος για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, αφού σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, τοποθετήθηκε το ιστορικό ρολόι με τους δείκτες να δείχνουν 12:55, την ίδια ώρα δηλαδή, που ο χρόνος σταμάτησε για την έναρξη των εργασιών της ανακατασκευής του εμβληματικού μνημείου.

Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλη Καλογριδάκη, Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Νικηφοράκη και Παιδείας, Αντώνη Βαρδάκη, ενώ παρόντες ήταν ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Γιώργος Ευθυμίου, η επιβλέπουσα του έργου, Ιουλία Μανωλικάκη, καθώς και συνεργάτης της υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Χανίων εξέφρασε την ικανοποίησή του και τόνισε: «Τοποθετούμε ξανά το εμβληματικό ρολόι της Δημοτικής Αγοράς, επί της ουσίας ο χρόνος για τη Δημοτική μας Αγορά ξεκινά να «τρέχει» ξανά. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα παύσης, η Δημοτική Αγορά παραδίδεται σταδιακά και το επόμενο διάστημα θα παραδοθεί στο σύνολό της στους δημότες, τους καταστηματάρχες και τους επισκέπτες του Δήμου Χανίων.

Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μέσα από δύσκολες διαδικασίες αλλά και την επιμονή της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, ώστε οι εργασίες να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξασφαλίσουμε τη στατικότητα, τη λειτουργικότητα αλλά και την εικόνα της Δημοτικής μας Αγοράς για τις επόμενες δεκαετίες.

Για εμάς είναι μια μέρα χαράς και είμαστε σίγουροι ότι έχοντας ξεπεράσει και τις συνεννοήσεις με τους καταστηματάρχες για το κομμάτι του κανονισμού λειτουργίας, όλα θα είναι όπως πρέπει για να παραδοθεί το εμβληματικό μας μνημείο». Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Χανίων αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου: «Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που έχουμε συμφωνήσει και με τον ανάδοχο και τους καταστηματάρχες, το Πάσχα, που μας έρχεται, θα βρίσκονται ήδη μέσα και θα είμαστε στην τελική ευθεία για να εγκαινιαστεί η Δημοτική μας Αγορά»

Από την πλευρά του ο κ. Ευθυμίου επεσήμανε πως οι εργασίες προχωρούν. «Απομένει να ολοκληρωθεί το τμήμα της στέγης στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα, τοποθετούνται οι υποβάσεις στο κεντρικό τμήμα της Αγοράς για να τοποθετηθούν τα μάρμαρα, αναμένουμε τα φωτοβολταϊκά ειδικά κρύσταλλα, που θα μπουν στη στέγη και το αμέσως επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού», τόνισε ο κ. Ευθυμίου.

Η τοποθέτηση του ρολογιού σηματοδοτεί την επαναφορά ενός από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της φυσιογνωμίας του κτηρίου, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την πορεία ολοκλήρωσης αλλά και της επαναλειτουργίας της Δημοτική Αγοράς Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Παρέμβαση του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στο...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, συμμετείχε ενεργά στις...

Χανιά:Παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Μπιρμπίλη με...

0
Βιβλιοπαρουσίαση Ελένη Μπιρμπίλη: Δεν είσαι μόνη Το βιβλίο της συγγραφέως Ελένης...

Χανιά:Παρέμβαση του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στο...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, συμμετείχε ενεργά στις...

Χανιά:Παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Μπιρμπίλη με...

0
Βιβλιοπαρουσίαση Ελένη Μπιρμπίλη: Δεν είσαι μόνη Το βιβλίο της συγγραφέως Ελένης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Μπιρμπίλη με τίτλο «Δεν είσαι μόνη»
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Παρέμβαση του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Υπογράφηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου η σύμβαση για το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μανώλης Μενεγάκης: «Έργο που θα αναβαθμίσει την εικόνα και...

Χανιά:Παρέμβαση του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, συμμετείχε ενεργά στις...

Διήμερο Εργαστήριο “RePlan City” στο Ηράκλειο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καινοτομία, βιωσιμότητα και αστική αναγέννηση μέσα από τη συνεργασία ερευνητών,...

Νέα περιοδική έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης αφιερωμένη στην Έλλη Αλεξίου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μια εμβληματική γυναικεία μορφή, που αφιέρωσε τη ζωή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST