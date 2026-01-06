ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά η πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές – Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Απεργία στις λαϊκές αγορές προκηρύσσει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), ανακοινώνοντας τριήμερο πρόγραμμα κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας που ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κινητοποιήσεις αρχίζουν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών, στην οδό Νίκης.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη στις 08:00. Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία με σημείο εκκίνησης Κηφισού και Λένορμαν και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.

Όπως αναφέρει η ΠΟΣΠΛΑ, ο θεσμός των λαϊκών αγορών συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια λειτουργίας, ωστόσο το μέλλον του παραμένει «αβέβαιο».

Τα αιτήματα των πωλητών
Η Ομοσπονδία θέτει σειρά αιτημάτων, με βασικότερο την τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Ζητεί επίσης την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό, των τριετιών στη φορολόγηση και της φορολόγησης βάσει του μέσου όρου του ΚΑΔ.

Παράλληλα, απαιτεί την απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, καθώς και τη μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε να διατηρηθούν χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές. Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις.

Η ΠΟΣΠΛΑ καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι οι λαϊκές αγορές έχουν όχι μόνο παρελθόν, αλλά και μέλλον.

Σέρρες: Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του μετά από καβγά – Συνελήφθη 16χρονος
Ξενοδοχεία στα «σκαριά»: Χιλιάδες νέα κρεβάτια στην Κρήτη το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Σχεδόν 10.000 νέες ξενοδοχειακές κλίνες προστίθενται στο νησί. Σχεδόν 10.000...

Αγιασμός των υδάτων στις κεντρικές υδροδοτικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 6...

Ηράκλειο:Λαμπρός ο εορτασμός των Θεοφανίων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με λαμπρότητα και καλό καιρό, εορτάστηκαν την Τρίτη 6...

Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λαμπρός ήταν ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Ρέθυμνο με...

