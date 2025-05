Ξεκινά στην Κρήτη το beach volley Nations Cup. Διεξάγεται στο TUI Magic Life Candia Maris

Σερβίς στην Κρήτη για το Nations Cup!

Το TUI Magic Life Candia Maris στο επίκεντρο

του παγκοσμίου beach volley

Ζήσε αυτό το Σαββατοκύριακο τη δράση

Αναλυτικά το πρόγραμμα 16-18 Μαΐου

Η καρδιά του παγκόσμιου beach volley θα χτυπήσει δυνατά στην Κρήτη. Από τις 16 έως τις 18 Μαΐου 2025, το TUI Magic Life Candia Maris του Metaxa Hospitality Group φιλοξενεί για πρώτη φορά το Nations Cup – μία από τις πιο εμβληματικές διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος.

Το Nations Cup τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (C.E.V.) και του Υπουργείου Τουρισμού ενώ υλοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), του Δήμου Μαλεβιζίου και του Metaxa Hospitality Group.

Στη φετινή διοργάνωση, που ενισχύει σημαντικά την εξάπλωση και την απήχηση του αθλήματος διεθνώς, θα πάρουν μέρος εθνικές ομάδες από έξι χώρες. Με κορυφαίες ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο και την Ελλάδα στο ανδρικό σκέλος και από την Πολωνία, την Εσθονία και την Ελλάδα στο γυναικείο, το τουρνουά φέρνει στην Κρήτη τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού beach volley. Μια εντυπωσιακή συνύπαρξη κορυφαίων αθλητών που μετατρέπουν κάθε σετ σε εμπειρία και ανεβάζουν τον πήχη του θεάματος και του ανταγωνισμού.

Το Nations Cup ξεχωρίζει από τα κλασικά τουρνουά beach volley, καθώς δίνει έμφαση στη συλλογικότητα και την εθνική εκπροσώπηση. Αντί για ανεξάρτητα ζευγάρια, κάθε χώρα συμμετέχει με δύο ομάδες (ανδρών ή/και γυναικών), που αγωνίζονται ως ενιαίο σύνολο. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει δύο αγώνες – έναν για κάθε ζευγάρι. Αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο (1-1), η πρόκριση κρίνεται σε ένα «χρυσό σετ». Το σύστημα αυτό απαιτεί στρατηγική, συνεργασία και ομαδικό πνεύμα, αφού ο τελικός νικητής προκύπτει από τη συνολική απόδοση της εθνικής ομάδας και όχι μεμονωμένων αθλητών.

Δες εδώ το αγωνιστικό πρόγραμμα:

Ημέρα 1η – Σάββατο 17 Μαΐου 2025

W1 – Γυναίκες: Πολωνία vs Εσθονία

09:00 – POL [2] vs EST [2]

09:45 – POL [1] vs EST [1]

M1 – Άνδρες: Ολλανδία vs Ουγγαρία

10:45 – NED [2] vs HUN [2]

11:30 – NED [1] vs HUN [1]

Διάλειμμα

M2 – Άνδρες: Ελλάδα vs Λουξεμβούργο

14:00 – GRE [2] vs LUX [2]

14:45 – GRE [1] vs LUX [1]

W2 – Γυναίκες: Ελλάδα vs Εσθονία

15:45 – GRE [2] vs EST [2]

16:30 – GRE [1] vs EST [1]

Ημέρα 2η – Κυριακή 18 Μαΐου 2025

M3 – Άνδρες: Ολλανδία vs Λουξεμβούργο

09:00 – NED [2] vs LUX [2]

09:45 – NED [1] vs LUX [1]

M4 – Άνδρες: Ελλάδα vs Ουγγαρία

10:45 – GRE [2] vs HUN [2]

11:30 – GRE [1] vs HUN [1]

W3 – Γυναίκες: Ελλάδα vs Πολωνία

12:30 – GRE [2] vs POL [2]

13:15 – GRE [1] vs POL [1]

Μ5 – Άνδρες: Ουγγαρία vs Λουξεμβούργο

14:15 – HUN [2] vs LUX [2]

15:00 – HUN [1] vs LUX [1]

Μ6 – Άνδρες: Ελλάδα vs Ολλανδία

16:00 – GRE [2] vs NED [2]

16:45 – GRE [1] vs NED [1]

Η Κρήτη στο προσκήνιο του αθλητικού τουρισμού με τη σφραγίδα του Metaxa Hospitality Group

Το 5 αστέρων ξενοδοχειακό συγκρότημα TUI Magic Life Candia Maris του Metaxa Hospitality Group, που θα φιλοξενήσει το Nations Cup, αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για διεθνή αθλητικά γεγονότα. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλές προδιαγραφές και μοναδική τοποθεσία στην παραλία της Αμμουδάρας Ηρακλείου, το ξενοδοχείο συνδυάζει την άνεση με την άρτια λειτουργικότητα.

Γιορτάζοντας φέτος τα 50 χρόνια λειτουργίας του, το Metaxa Hospitality Group αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τον σταθερό του προσανατολισμό στην υποστήριξη κορυφαίων αθλητικών δράσεων και συμβάλλει στην ανάδειξη της Κρήτης ως ελκυστικού και πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού για αθλητές και επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Παράλληλα, συνεχίζει δυναμικά την υποστήριξή του στον παγκόσμιο αθλητισμό, αναλαμβάνοντας φέτος τη διοργάνωση δύο ακόμη διεθνούς εμβέλειας τουρνουά beach volley που θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα διεθνές event με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από όλο τον κόσμο, καθώς και το τουρνουά Marathon, που αναμένεται να ξεχωρίσει ως μία από τις πιο συναρπαστικές αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Και οι δύο διοργανώσεις θα φιλοξενηθούν τον Νοέμβριο του 2025 στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του TUI Magic Life Candia Maris, αναδεικνύοντας την Αμμουδάρα ως σημείο αναφοράς για τον αθλητικό τουρισμό στη Βόρεια Κρήτη.

Official Hospitality Sponsor είναι το TUI Magic Life Candia Maris.

Premium Mobility Partner είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Travel Agent Sponsor είναι το Kosmos Travel.

Partners είναι οι Dandalis και KORRES.

Supporters είναι οι Κρητικός Κόμβος, Vassiliou Trofinko, Siganos Wine & Spirits, Creta Vinifera, Vario, Χαλκιαδάκης και Σεληνάρι.

Official Broadcasters είναι οι CEV και ACTION24.

Συνδιοργανωτές είναι οι Περιφέρεια Κρήτης, Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), Δήμος Μαλεβιζίου και Metaxa Hospitality Group.

Το sports production της διοργάνωσης έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.