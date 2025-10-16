Ξεκίνησαν τα πρώτα «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ για τα ανασφάλιστα οχήματα

Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα.
Τα πρώτα «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ έλαβαν οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων.
Πρόκειται για έλεγχους που αφορούν στον εντοπισμό των οχημάτων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, χωρίς να έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τους τυπικούς ελέγχους ΚΤΕΟ, στο πλαίσιο του Ν. 5113/2024.
Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα, οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν με email από την ΑΑΔΕ.
Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.
Τα πρώτα πρόστιμα
Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αποστολή ειδοποιήσεων για μη συμμόρφωση ασφάλισης και καταβολής τελών κυκλοφορίας.
Πιο συγκεκριμένα αποστέλλονται άμεσα:
α) 100.971 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 108.781 για μη συμμόρφωση ασφάλισης.
β) 101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 110.037, που αφορούν σε μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.
Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δε συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω των προαναφερόμενων τρόπων (SMS, mail, ταχυδρομείο).
Στην περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ αναλόγως τον τύπο του οχήματος. Το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κυμαίνεται βάσει της κατηγορίας του οχήματος.
Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν στο όχημά τους, είτε μέσω gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr.
Η είσοδος στη νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται με κωδικούς taxisnet.
