Συντάξεις: Νέα διάταξη αναγνωρίζει έως και 10 έτη- Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι, παραδείγματα ΠΗΓΗ: workenter.gr

Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Χιλιάδες ασφαλισμένοι που είχαν ενταχθεί στον κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του ΟΓΑ την περίοδο 1988–1997 μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν έως και 10 επιπλέον συντάξιμα έτη, σύμφωνα με νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή.
Η συγκεκριμένη διάταξη δίνει τη δυνατότητα να μετατραπεί ο χρόνος που διανύθηκε στον κλάδο της πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ σε χρόνο κύριας ασφάλισης, ο οποίος θα συνυπολογίζεται στη διαδοχική ασφάλιση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε με πλήρη είτε με μειωμένη σύνταξη.
Η νέα διάταξη αναφέρει ότι ο χρόνος ασφάλισης με καταβολή εισφορών στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του ΟΓΑ θεωρείται, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, ως χρόνος κύριας ασφάλισης και προσμετράται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, εφόσον:
Δεν έχει ήδη αξιοποιηθεί για επικουρική σύνταξη.
Έχουν καταβληθεί οι εισφορές για την περίοδο 1988–1997.
Μέχρι σήμερα, τα χρόνια στον κλάδο αυτόν μετρούσαν μόνο αν ο ασφαλισμένος συνέχιζε στον ΟΓΑ και συνταξιοδοτείτο ως αγρότης. Όσοι μετακινήθηκαν σε άλλα ταμεία (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτόν τον χρόνο για την κύρια σύνταξη, παρά μόνο για την επικουρική.
Η νέα διάταξη αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερη συνταξιοδότηση, ακόμα και νωρίτερα κατά 5 χρόνια.
Παραδείγματα
Ασφαλισμένος με ΙΚΑ και ΟΓΑ:
Είχε ασφάλιση στο ΙΚΑ (1984–1987), στην πρόσθετη ασφάλιση ΟΓΑ (1988–1997) και ξανά ΙΚΑ (1998–2025).
Χωρίς τη ρύθμιση: 30 χρόνια ΙΚΑ → πλήρης σύνταξη στα 67.
Με τη ρύθμιση: Προστίθενται τα 10 έτη ΟΓΑ → συνολικά 40 έτη → πλήρης σύνταξη στα 62.
Ασφαλισμένος με ΟΓΑ και ΟΑΕΕ:
10 έτη στον ΟΓΑ (1988–1997) + 30 έτη ΟΑΕΕ (1998–2028).
Με τη νέα ρύθμιση: 40 χρόνια ασφάλισης → θεμελιώνει σύνταξη στα 62 αντί για 67.
Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Να υποβάλουν αίτηση για την αναγνώριση των χρόνων πρόσθετης ασφάλισης μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Να μην έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τον χρόνο αυτόν στην επικουρική ασφάλιση.
Να περιμένουν τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ για τη διαδικασία.
Προσοχή: Όσοι είναι κοντά στη σύνταξη και έχουν πληρώσει εισφορές στην πρόσθετη ασφάλιση ΟΓΑ (1988–1997) πρέπει να περιμένουν την ψήφιση της διάταξης πριν υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τον επιπλέον συντάξιμο χρόνο.
Τι ισχύει για όσους ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ μετά το 1998
Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ από το 1998 και μετά (όταν ο ΟΓΑ έγινε ταμείο κύριας ασφάλισης αγροτών), όλα τα έτη μετρούν αυτόματα στη διαδοχική ασφάλιση, χωρίς να απαιτείται αναγνώριση, εφόσον έχουν πληρωθεί οι σχετικές εισφορές.
ΠΗΓΗ: workenter.gr