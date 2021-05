ΥΠΕΞ Λιβύης σε Τσαβούσογλου: Να φύγουν ξένα στρατεύματα και μισθοφόροι από τη Λιβύη

Πολυμελής αντιπροσωπεία της τουρκικής κυβέρνησης, με επικεφαλής τους Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Χουλουσί Ακάρ πραγματοποίησε επίσκεψη στη Λιβύη.

Οι Τούρκοι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας αντίστοιχα, συναντήθηκαν με τους Λίβυους ομολόγους τους και συζήτησαν για τη συνεργασία των δυο χωρών σε διάφορους τομείς, ενώ έθεσαν στο τραπέζι και το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Η Λιβύη είναι μια ιερή χώρα για εμάς. Ως Τουρκία, υιοθετούσαμε πάντα την αρχή της προστασίας της ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της πολιτικής ενότητας της Λιβύης. Είμαστε πάντα δίπλα στο λαό της Λιβύης και στις νόμιμες κυβερνήσεις της, κατά τη διάρκεια των δύσκολων καιρών της. Στη διάρκεια των επιθέσεων στην Τρίπολη, η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης απηύθυνε έκκληση για βοήθεια σε ορισμένες χώρες. Μόνο η Τουρκία απάντησε θετικά σε αυτό το κάλεσμα. Η υποστήριξη που παρείχαμε απέτρεψε τον εμφύλιο πόλεμο, τις αδελφικές συγκρούσεις και την ανθρώπινη τραγωδία» ανέφερε ο Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε πως συζήτησε με τον Λίβυο ομόλογό του το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου για τα θαλάσσια σύνορα των δυο χωρών και τα επόμενα βήματα που θα κάνουν πάνω σε αυτό.

Δήλωσε, ακόμα, ότι συζήτησαν για την οικονομική συνεργασία των δυο χωρών, τις επενδύσεις της Τουρκίας στη Λιβύη και τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, ενώ αξιολόγησαν το ζήτημα της επιστροφής του τουρκικού ιδιωτικού τομέα στη Λιβύη.

Met w/ my sister FM Najla Mangoush of #Libya.

-Stood by Libya during its hard times, our support will continue.

-Will continue to protect our common interests in line w/our MOU on delimitation of maritime jurisdiction areas.

-Hoping to see her at @AntalyaDF on June 18. 🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/wanJFkJg13

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 3, 2021