ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Υπογράφηκε η πράξη δανειοδότησης του Δήμου Ρεθύμνης για την ολοκλήρωση του έργου προμήθειας του ταρτάν για το ΓΑΚ Γάλλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υπέγραψε σήμερα την πράξη δανειοδότησης του Δήμου Ρεθύμνης με ποσό 763.482,80 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ολοκλήρωση της προμήθειας ταρτάν για το ΓΑΚ Γάλλου .

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο παρουσία του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου κ. Ζαχαρία Βαρδάκη και της Συμβολαιογράφου κ. Γαρυφαλιάς Ζουμαδάκη.

Η πράξη δανειοδότησης πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο τοποθέτησης του ταρτάν και να τεθεί σε χρήση το ΓΑΚ Γάλλου.

Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο έργο σταμάτησε πριν τρία χρόνια καθώς διαπιστώθηκε γραφειοκρατικό πρόβλημα στην χρηματοδότηση του από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού. Η χρήση δανείου για την περάτωση του ήταν μονόδρομος λύση, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να επαναλειτουργήσει το δημοτικό στάδιο για τις ανάγκες του αθλητικού κόσμου του Ρεθύμνου.

placeholder text

Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε άλλα τρία τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης
